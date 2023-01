Vročica v Avstriji

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na prestižni novoletni turneji je čas za novo dejanje. Pred skakalci so kvalifikacije za sredino tekmo v Innsbrucku. Od slovenskih skakalcev je Anže Lanišek tisti, na katerega v slovenskem taboru polagajo največ upov, saj je v skupnem seštevku turneje na četrtem mestu. Za zdaj najbolje kaže Norvežanu Halvorju Egnerju Granerudu, ki je zmagal na prvih dveh postojankah.

Za razliko od preteklih let bo imela Slovenija tudi v drugem delu turneje štirih skakalnic iste skakalce kot na nemškem v Oberstdorfu in Garmisch-Partenkirchnu. Selektor Robert Hrgota bo tako računal na Domna Prevca, Žigo Jelarja, Petra Prevca, Lovra Kosa, Timija Zajca in Anžeta Laniška. Zadnji je v skupnem seštevku svetovnega pokala še vedno na odličnem drugem mestu.

Dobro mu kaže tudi na novoletni turneji, na kateri je četrti, medtem ko je Kos drugi najboljši Slovenec na devetem mestu. Če se Lanišku ne bi ponesrečilo na prvi postojanki v Oberstdorfu, bi bil konkretneje v igri za zlatega orla, saj je bil na novega leta dan v Garmisch-Partenkirchnu le za zdajšnjim junakom turneje Halvorjem Egnerjem Granerudom, ki je slavil že dve zmagi.

Norvežan je glede na zdajšnjo formo favorit tudi v Innsbrucku, ki pa je v preteklosti že večkrat znal premešati štrene favoritom za končno zmago.

Ob 13.30 bodo kvalifikacije, pred tem pa še dva trening skoka, ki ju bomo pospremili na Sportalu.