"Začelo se je dobro, potem so na tekmah drugi stopili stopili na plin, jaz pa sem malo ostal v prostem teku," je slovenski skakalec Peter Prevc nazorno povzel dogajanje v Titisee-Neustadtu in pred tekmama v Zakopanah dejal: "Vzdušje bo zagotovo super, od mene pa bo odvisno, kako se bom ujel s skakalnico. Z njo sem bil v zelo dobrih odnosih, a tudi že v slabših."

Na zadnji postojanki svetovnega pokala v Titisee-Neustadtu se je za Petra Prevca začelo odlično. Na treningu je najprej pokazal dva konstantna skoka, v kvalifikacijah je bil nato že četrti. Obet za sobotno in nedeljsko preizkušnjo je bil torej pravi.

Tudi v sobotnem poskusnem skoku je osmo mesto pomenilo optimizem, nato pa na tekmi v malenkostno slabših pogojih dva povprečna skoka in 22. mesto. Očitno je to načelo samozavest najstarejšega od bratov Prevc, ki mu v nedeljo ni uspelo narediti želenega preskoka in je tekmo končal na 18. mestu.

"Če bi kdo pred sezono ponudil to, kar imam, bi vzel"

Na sredini novinarski konferenci je poudaril, da se je pojavila nova stvar, ki ga je začela mučiti: "Stvar, ki je že dolgo v redu, potem začne nagajati. Ne vem, ali hočem to stvar še malce izboljšati in želim pri tem iskanju malenkosti nekaj dodati, potem pa se mi odpre druga stvar, ki je bila prej že povsem samodejna. In potem stvari ne delujejo več tako."

"Pred sezono, po pravici povedano, nisem pričakoval, da bom skupno tako močan." Foto: Sportida

Tudi sam je mislil, da bo po dobrem petku sledila nadgradnja tudi v soboto, a se mu je zataknilo: "Začelo se je dobro, potem so na tekmah drugi stopili na plin, jaz pa sem ostal v prostem teku. Vse skupaj se je izteklo samo, brez mene. Domov nisem šel zadovoljen. Kot bi prišel v trgovino iskat nekaj, česar nimajo."

Ne glede na težave, ki jih je imel v Nemčiji, pa ima za seboj zelo konstantno sezono in je na devetem mestu naš najboljši skakalec v svetovnem pokalu. "Če bi kdo pred sezono ponudil to, kar imam, bi vzel. Bi. Pred sezono, po pravici povedano, nisem pričakoval, da bom skupno tako močan. Razmišljal sem, da sem bil od Kuusama vsak konec tedna med deseterico. Le novoletna turneja je bila malce slabša. Ne glede na nezadovoljstvo po Neustadtu je bilo to sezono toliko izidov med deseterico, da moram slabe stvari dati na stran, dobre pa vzeti in iti pozitivno naprej," razlaga Prevc.

"Z njo sem bil v zelo dobrih odnosih, a tudi že v slabših"

V Titisee-Neustadtu smo videli eksplozijo Timija Zajca, ta je po vseh težavah naredil velik preskok in stopil celo na tretjo stopničko odra za zmagovalce. Razlog, da je sledil zasuk, je bil v zamenjavi smuči in tekmovalnega dresa. In kako je pri Petru z opremo? "Zdaj moram počasi zamenjati čevlje. Trenutni so se že obrabili in zato se smuči v zraku čutijo drugače," odgovarja Prevc.

"Zdaj moram počasi zamenjati čevlje. Trenutni so se že obrabili in zato se smuči v zraku čutijo drugače." Foto: Sportida

Naslednja postojanka svetovnega pokala so Zakopane, kjer lahko pričakujemo lepo navijaško kuliso, saj bodo Poljaki do zadnjega kotička zapolnili štadion pod skakalnico. Vendarle imajo v svojih vrstah vročega Dawida Kubackega, izkušenega Kamila Stocha, priljubljenega Piotra Zylo …

"V Zakopanah je dobro, ker že dopoldne veš, da bo tekma. Navijači se začnejo oglašati. V Predazzu, tudi v Neustadtu je manjkalo pravo vzdušje. V Zakopanah bo drugače. Zato se potem malce boljše izide. Vzdušje bo zagotovo super, od mene pa bo odvisno, kako se bom ujel s skakalnico. Z njo sem bil v zelo dobrih odnosih, a tudi že v slabših."