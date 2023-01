Košir skozi kvalifikacijsko sito v Banskem

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenski deskarji so se na drugi paralelni slalomski tekmi za svetovni pokal v bolgarskem Banskem odrezali nekoliko bolje kot v soboto, ko se nihče ni uvrstil v izločilne boje. Te si je namreč zagotovil Žan Košir, ki je imel v kvalifikacijah 14. izid. Rok Marguč je bil 19., Tim Mastnak pa 22.

Košir je najprej na rdeči progi zabeležil tretji čas, na modri pa nato 25., a se vseeno uvrstil med 16 najboljših. Za zmagovalcem kvalifikacij Italijanom Mauriziom Bormolinijem je zaostal 2,31 sekunde.

Marguč je izločilne boje zgrešil za 47 stotink sekunde, za Bormolinijem pa je zaostal 2,91 sekunde. Tim Mastnak je bil še 51 stotink sekunde počasnejši.

Košir se bo v osmini finala pomeril s tretjim iz kvalifikacij Avstrijcem Arvidom Aunerjem (+0,68). Drugo mesto je zasedel njegov rojak Alexander Payer (+0,31).

Pri ženskah je bila v kvalifikacijah najhitrejša Avstrijka Daniela Ulbing pred Švicarko Patrizio Kummer (+0,12) in zmagovalko sobotne tekme, še eno Švicarko Julie Zogg (+0,28).

Edine Slovenke Glorie Kotnik ni v Banskem, potem ko si je v Scuolu v Švici poškodovala koleno. Kot je v soboto sporočila Smučarska zveza Slovenije, je bila Velenjčanka v Mariboru operirana, po vsej verjetnosti pa bo lahko nastopila na svetovnem prvenstvu v Gruziji med 19. februarjem in 5. marcem.

"Iz kolena so mi uspešno odstranili del odkrušenega hrustanca, ki je povzročal bolečine. Sledi rehabilitacija in če bo vse potekalo brez zapletov bom do svetovnega prvenstva nared," je v soboto dejala za SZS.

Izločilni boji se bodo začeli ob 12. uri.