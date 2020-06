Koronavirus: Preplah v italijanski reprezentanci

Iz Italije poročajo o novem primeru okuženega z novim koronavirusom v italijanskem športu. Z virusom sars-cov-2 se je okužil trener za slalom v italijanski ženski reprezentanci v alpskem smučanju. Članice reprezentance, med njimi so tudi Sofia Goggia, Federica Brignone in Marta Bassino, so zato morale začasno prekiniti priprave na ledeniku Stelviu.

O burnem dogajanju na poletnem pripravljenem taboru v Bormiu je v nedeljo poročal italijanski športni časnik Gazzetta dello Sport, ki razkriva, da kar 180 navzočih na Stelviu, članic in članov reprezentance, vodstva selekcije, osebja, trenerjev, serviserjev ne bo smelo 48 ur zapustiti hotela Livrio, nato pa bodo prav vsi morali opraviti test na okužbo z novim koronavirusom.

Če bo kdo od navzočih, smučark ali trenerjev oziroma članov strokovnega štaba, pozitiven, bo zanj odrejena osamitev, so za Gazzetto potrdili pri italijanski smučarski zvezi. Na podlagi rezultatov testiranja pa bodo v reprezentanci tudi presojali, ali bodo sploh nadaljevali priprave.

Med tekmovalkami, ki sta na pripravah na ledeniku Stelvio, sta Sofia Goggia, olimpijska prvakinja v smuku, in Federica Brignone, ki je to zimo osvojila veliki kristalni globus za skupno zmago v seštevku zaradi covida-19 skrajšane sezone svetovnega pokala alpskih smučark.

Iz klinike v Sondalu so na Stelvio že pripotovali člani zdravstvenega osebja, ki bodo nadzirali zdravstveno stanje športnic. V italijanski smučarski zvezi so zatrdili, da so spoštovali protokol in da so bile športnice testirane na koronavirus pred začetkom priprav.

Imel je simptome gripi podobne bolezni

Ob tem so v italijanski zvezi še poudarili, da so okuženega odkrili prav zaradi protokola, ki so ga vpeljali. Trener je namreč po prihodu na Stelvio kazal blažje simptome gripi podobne bolezni. Nemudoma so ga odpeljali v kliniko v Sondalu, kjer so ga testirali in je bil pozitiven na koronavirus. Trener je za zdaj dobro in ne kaže simptomov koronavirusne bolezni.

