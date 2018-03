Jure Aleš v Rjukanu še enkrat drugi

Jure Aleš je znova poskrbel za izjemen rezultat. Brez težav je prišel do polfinala, kjer je nato premagal Švicarja Bastiena Dayerja, v velikem finalu pa mu je na poti do zmage stal domačin Trym Nygaard Loeken.

"Komaj sem se rešil, izgubljal sem hitrost, noge sem postavil počez"

"Pred zadnjim dvobojem sem bil na startu presenetljivo miren in samozavesten, saj sem vedel, da lahko zmagam. Na žalost sva prišla v rondo dosti skupaj, jaz pa sem imel spodnjo linijo. Imel sem malo preveč hitrosti, tako da me je potegnilo na hrbet. Komaj sem se rešil, izgubljal sem hitrost, noge sem postavil počez. Prišlo je tudi do zapleta, mislim, da sem mu palico porinil nekam med noge. Mogoče bi moral izbrati malo višjo linijo, to me je danes stalo prvega mesta. A tudi prejšnji dvoboji so bili zelo dobri, suvereni, brez večjih napak, tako da sem zelo zadovoljen," je povedal Jure Aleš.

V jutranjih kvalifikacijah so bili uspešni Špela Mičunovič in brata Jure in Sašo Aleš, medtem ko se Maša Štrakl in Katarina Malenšek nista uvrstili v izločilne boje, saj sta zasedli 18. oziroma 19. mesto.

Mičunovičeva in Sašo Aleš sta se v prvem krogu spopadla z zahtevnima nasprotnikoma. Domačinka Kaja Bjoernstad Konow je ugnala slovensko tekmovalko, Švicar Stefan Matter pa Saša Aleša. Končna uvrstitev Mičunovičeve je bilo deveto mesto, starejši od bratov Aleš je bil 17.

V Rjukanu bo v petek še paralelni sprint.