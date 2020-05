Avstrija v šoku, si je mlada športnica vzela življenje?

Slovensko severno sosedo, zelo ponosno na bogato tradicijo uspehov v zimskih športih, pretresa smrt Johanne Bassani. Obetavna športnica je 25. aprila vstopila v polnoletnost, le dober teden pozneje pa izgubila življenje. Le nekaj mesecev po tem, ko je na mladinskih zimskih olimpijskih igrah v Lozani v mešani ekipni tekmi nordijske kombinacije osvojila srebrno medaljo, v posamični konkurenci pa osvojila osmo mesto. Spadala je med velike avstrijske upe zimskih športov in bila že pri 18 letih uvrščena v člansko ekipo B avstrijske reprezentance.

Okoliščine njene smrti (še) niso uradno pojasnjene, po tem, ko so v bližini trupla našli več poslovilnih pisem, pa so avstrijski mediji vedno bolj prepričani, da si je Bassanijeva vzela življenje. V enem izmed pisem je potožila o pritisku, ki ji ga povzroča avstrijska smučarska zveza. ''Ne zmorem več. Ne morem,'' je zapisala članica kluba UVB Hinzenbach, ki je bila med sotekmovalkami zelo priljubljena in je veljala za eno najbolj nadarjenih nordijskih kombinatork. Marca je na celinskem pokalu, najvišji ravni tekmovanja pri nordijskih kombinatorkah, osvojila dve šesti mesti.

The IOC is deeply saddened to hear of the death of 18-year-old Austrian Nordic Combined athlete Johanna Bassani, silver medallist at Lausanne 2020. Our thoughts and condolences are with her family. pic.twitter.com/JuokxcK34K — Youth Olympic Games (@youtholympics) May 12, 2020

''Z Johanno, katere strast ni predstavljal le šport, ampak tudi narava, je nordijska smučarska družina, zlasti ženska ekipa nordijske kombinacije, izgubila toplo in priljubljeno sotekmovalko. Hvaležni smo ji za vse, kar je dala športu. Vedno se je bomo spominjali takšno, kakršno smo poznali. Globoko sožalje družini in vsem, ki so povezani z Johanno,'' je konec prejšnjega tedna zapisala Avstrijska smučarska zveza (ÖSV).