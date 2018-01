Janus jasno poudarja, da se sami izločijo iz sistema

Goran Janus po prvem delu novoletne turneje

Po prvem delu novoletne turneje je prvi mož stroke naše reprezentance Goran Janus polovično zadovoljen. Upa, da je Garmisch-Partenkirchen dal skakalcem krila. Na turneji ima ob sebi tudi trenerja mlade garde Gorazda Bertonclja, ki bo z ekipo ostal do konca Bischofshofna. S prihodom mladih skakalcev je dobil Janus tudi več kandidatov za nastop na večjih tekmovanjih, kot so svetovno prvenstvo v poletih in olimpijske igre. O tem, kdo bo odpotoval kam, bodo skakalci odločali sami, poudarja Janus. Dal je vedeti, da bo prevladala kakovost.

V nemškem skakalnem središču Garmisch-Partenkirchnu so slovenski skakalci dosegli lep ekipni uspeh. Mladi Tilen Bartol je bil po prvi seriji odličen drugi in v drugi padel na peto mesto (uspeh kariere), a kljub temu preizkus opravil z odliko. Prav pred njegovim nastopom so se razmere v zraku spremenile in na svoj nastop je moral skupaj z izkušenim Kamilom Stochom dolgo čakati.

Zelo zadovoljen je bil z osmim mestom tudi Peter Prevc, kar je njegova prva uvrstitev med najboljših deset v tej zimi. Naš najboljši v tej sezoni Jernej Damjan je bil 13., mlada Žiga Jelar in Timi Zajc pa sta bila soseda na 21. in 22. mestu.

"To je bila odlična šola za naprej"

Foto: Guliver/Getty Images "Upam, da nam je Garmisch dal krila. Po Oberstdorfu sem bil nekoliko razočaran, zlasti zaradi smole Petra Prevca. Ta trenutek je realno, da jih je pet v finalu. Turneja je zelo naporna, tudi vremenske razmere odigrajo vlogo," je glavni trener Goran Janus ocenil prvi del turneje in se nato navezal na trenutke, ko je nekoliko dalj časa čakal na nastop 20-letnega Bartola: "Pravzaprav uživam v teh trenutkih. Vesel sem zanj, da je zdržal. Škoda je, da ni šlo v ritmu naprej. Lahko bi se tudi drugače končalo."

Ob čakanju na ugodne razmere je trenerju Poljakov Stefanu Horngacherju in pomočniku tehničnega direktorja v šali dejal, da bi finalno serijo lahko odpovedali: "Oba s Stefanom sva se pošalila in strinjala. Prišla je namreč fronta in morali smo počakati. Na koncu je bilo vse v redu. Za Tilna je ta izkušnja dobrodošla. Po skoku sem ga vprašal, kako je bilo. Dejal je, da je bil nekoliko nervozen, zlasti pa so ga pekle noge. To je odlična šola za naprej."

"Pritiska ne občutim"

Foto: Žiga Zupan/Sportida Ob Damjanu in zdaj Prevcu je v slovenski reprezentanci vse v znamenju mladega vala. Kar nekaj prvokategornikov manjka v Innsbrucku, kamor so se slovenski skakalci preselili danes. Jurij Tepeš, Robert Kranjec in Anže Lanišek so doma, za nekaj dni pa se jim je priključil tudi Anže Semenič, ki se bo nato vrnil na zadnjo postojanko v Bischofshofen.

Ali si je Janus kaj oddahnil, ker so drugi stopili v njihove čevlje? "Pritiska ne občutim, ker sem na terenu. Vedno si želim uvrstitev v deseterico, ker je to odličen rezultat. Ko si enkrat tam, si hitro na stopničkah. Pri Tilnu in Petru ni veliko manjkalo. Pohvalil bi Jerneja, ki drži konstanto. Prav tako mlado gardo s Timijem in Žigo," odgovarja Goran. O tem, ali ga je mladi val kaj presenetil, dodaja: "Je presenečenje, vendar je to, da niso isti obrazi, za trenerja pozitivna stvar. Da prihajajo in odhajajo. Videti je, da niso obremenjeni. Uživajo, kjer so."

"Moj predlog je bil, da je Bertoncelj z nami na novoletni turneji"

Foto: Vid Ponikvar Ker so kar štirje mladi skakalci trenutno v svetovnem pokalu, je na turnejo povabil tudi njihovega trenerja v mladi A-reprezentanci Gorazda Bertonclja, ki je bil sprva načrtovan le za prvo tekmo v Oberstdorfu. Ker mladi skačejo dobro, bo ostal do konca turneje, poudarja Janus: "Moj predlog je bil, da je na novoletni turneji. Podaljšal sem, da bo z nami do konca turneje. Tudi v prihodnje bomo razmislili o takšnih potezah, sicer pa bo po turneji Timi ostal doma. Ko bodo priložnosti, bo Gorazd zraven."

Skakalci imajo danes prost dan, nato pa pride na vrsto nepredvidljivi Innsbruck, ki z redkimi izjemami ni bil pisan na kožo slovenskim skakalcem, čeprav je na tej skakalnici pred dvema letoma zmagal Peter Prevc. Kraj na Tirolskem je bil srečen tudi za Primoža Ulago in Petra Žonto, ki sta prav tu stopila na najvišjo stopničko odra za zmagovalce.

"Innsbruck nam povzroča preglavice. Vedno imamo težave. Če se prav spomnim, je Peter le takrat dvakrat dobro skočil, ko je zmagal. Na tej skakalnici se lovimo," razlaga Janus.

Skakalci se bodo sami izločili

Foto: Bojan Puhek V igri za laskavo lovoriko sta po Garmischu ostala le še Kamil Stoch in Richard Freitag, slovenski strokovnjak pa več možnosti pripisuje poljskemu skakalcu. Ta je na dobri poti, da drugič zapored osvoji zlatega orla v čast najboljšega na turneji.

Nova priložnost za lovoriko bo za slovenski tabor prišla na vrsto prav kmalu. Od 18. do 21. januarja se bodo namreč potegovali za odličja na svetovnem prvenstvu v poletih v Oberstdorfu, nato pa sledijo še olimpijske igre.

Ima Janus sladke skrbi, ker je kar naenkrat veliko kandidatov za večja tekmovanja? "Niti ne. Skakalci se sami izločijo iz sistema. Glede ekipe za svetovno prvenstvo v poletih ne morem govoriti. Pred tem imamo še polete v Kulmu in pustimo to stvar odprto. Povem lahko le to, da bomo v Oberstdorf potovali s šestimi skakalci, na olimpijske igre pa s petimi."

Jasno je, da 17-letni Timi Zajc poletov v Kulmu in Oberstdorfu zaradi mladosti ne bo videl.