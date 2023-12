Izjemna prevlada Norvežanov, soliden nastop Šimenca

Še ena tekma letošnje sezone v moški konkurenci svetovnega pokala, ki se je končala z norveškim slavjem. Prav vse tekme so dobili predstavniki te nordijske države, drugič je bil oder za zmagovalce povsem norveško obarvan.

Na tretjem mestu je končal Didrik Toenseth (+ 14,3), sledita še Iver Tildheim Andersen in Jan Thomas Jenssen. Vmes se je na šesto mesto vrinil Britanec Andrew Musgrave, sedmi pa je bil še en Norvežan in zmagovalec sobotnega sprinta Johannes Hoesfloet Klaebo.

Šimenc se je kot edini Slovenec prebil do novih točk za svetovni pokal, z zaostankom nekaj več kot minute in pol je bil 36. To je nova solidna uvrstitev Logatčana, ki je bil v soboto edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih sprinta, na koncu je bil 25.

Preostala Slovenca, Vili Črv in Anže Gros, sta danes zaostala daleč za najboljšimi. Črv je zaostal tri minute in sekundo ter je končal na 70. mestu, Gros je zaostal več kot šest minut in je bil 83.

Ob 12.45 se bo začela še ženska preizkušnja na 10 km, na startu bo od Slovenk Anja Mandeljc s startno številko 4.

* Izidi, 10 km, prosto:

- moški:

1. Harald Oestberg Amundsen (Nor) 23:36,1

2. Simen Hegstad Krüger (Nor) + 8,1

3. Didrik Toenseth (Nor) 14,3

4. Iver Tildheim Andersen (Nor) 18,9

5. Jan Thomas Jenssen (Nor) 38,8

6. Andre Musgrave (VBr) 42,2

7. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 43,9

8. Friedrich Moch (Nem) 51,1

...

36. Miha Šimenc (Slo) 1:35,2

70. Vili Črv (Slo) 3:01,2

83. Anže Gros (Slo) 6:11,4

- vrstni red v svetovnem pokalu (6/34):

1. Harald Oestberg Amundesn (Nor) 476 točk

2. Paal Golberg (Nor) 445

3. Johannes Hoesflot Klaebo (Nor) 389

4. Simen Hegstad Krüger (Nor) 341

5. Michal Novak (Češ) 340

6. Andrew Musgrave (VBr) 321

7. Erik Valnes (Nor) 309

8. Didrik Toenseth (Nor) 287

...

63. Miha Šimenc (Slo) 57