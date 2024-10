Rok Marguč: Staramo se, zato je fizioterapevt nujen. Tudi jaz potrebujem "servis" in tehnični pregled!

Izkušeni slovenski deskar Rok Marguč bo čez dober mesec vstopil v svojo 20. sezono svetovnega pokala. Lansko, v kateri mu je precej sivih las povzročala poškodba hrbta, je 38-letni Laščan končal s četrtim mestom v nemškem Winterbergu. Želi si, da bi se letos spet vrnil na zmagovalni oder. Vrhunca sezone bosta za slovenski tabor dva – januarja domača tekma na Rogli (25. 1.) in marca (od 16. do 30. 3.) svetovno prvenstvo v Engadinu v St. Moritzu.

Rok, morda veste, katera sezona je to za vas? Vodite statistiko?

Vem, da je bila sezona 2006/2007 moja prva prava sezona v svetovnem pokalu. Od takrat naprej sem tekmoval v vseh, čeprav sem zaradi poškodb občasno moral izpustiti kakšno tekmo ali celo del sezone.

Letošnja sezona bo zelo dolga in intenzivna. S tekmami svetovnega pokala začenjate konec novembra (od 30. 11 do 1. 12.) na Kitajskem, končali pa boste konec marca (od 16. do 30. 3.) s svetovnim prvenstvom v Engadinu v St. Moritzu. Kako potekajo priprave?

Res je, pred nami je dolga sezona. Spomnim se prvih let, ko smo imeli veliko tekem, vendar je kasneje, po izgubi generalnega sponzorja, število tekem močno upadlo. Najslabše je bilo okoli časa olimpijskih iger v Sočiju leta 2014, ko smo imeli le šest ali sedem tekem na sezono. Letos pa jih bo kar 23! Če dobimo zeleno luč tudi za tekme v Koreji, bosta to še dve dodatni tekmi.

Priprave potekajo dobro. Letos imamo srečo s snegom na bližnjih ledenikih, kar omogoča treninge. Lani sem si v tem času želel, da bi imeli sneg, pa ga ni bilo nikjer. S tekmami začnemo konec novembra na Kitajskem in dejstvo, da lahko treniramo na snegu v bližini, je res super.

Foto: www.alesfevzer.com Za seboj imate že ogromno tekmovanj in izkušenj. Ste letos kar koli spreminjali v fazi priprav?

Največja sprememba je, da bom letos deskal na daljši deski. Že lani pred poškodbo sem vozil daljšo različico deske, ki se je izkazala za izjemno hitro. Zaradi težav s hernijo potem nisem mogel tekmovati z njo, letos pa sem se odločil, da bom celotno sezono odpeljal na tej deski.

Za kakšno razliko gre v centimetrih?

Če sem leta 2006 začel z desko dolžine 185 centimetrov, zdaj uporabljam desko, dolgo 194 centimetrov. Vsi prehajajo na daljše deske in če želiš ostati konkurenčen, moraš slediti trendom.

S kom sodelujete? Kdo vam pripravlja treninge?

Nadaljujemo sodelovanje z italijanskim trenerjem Meinardom Erlacherjem. Z nami bo do 15. decembra in nato ponovno marca za svetovno prvenstvo, vmes pa se bo posvetil svoji smučarski šoli na Kronplatzu. Imamo novega serviserja, sicer pa ogrodje ekipe ostaja enako. Matic Tratnik ostaja koordinator in med sezono tudi naš fizioterapevt. Staramo se, zato je fizioterapevt nujen – ni več tako, da opravim 20 voženj in me naslednji dan nič ne boli (smeh). Tudi jaz potrebujem tehnični pregled in "servis"!

Omenjate leta ... Stari ste 38 let. Koliko se EMŠO pozna pri energiji, ki jo imate na voljo?

Največji izziv zame ni trening sam, ampak vse, kar pride z njim – transport in potovanja. Ko sem bil mlajši, sem užival v potovanjih, komaj sem čakal, da grem v ZDA ali Azijo. Zdaj pa bi bil najsrečnejši, če bi bile tekme čim bližje, idealno kar tri na Rogli (smeh).

Foto: Nebojša Tejić/STA Kako vam gre nabiranje sponzorskih sredstev? To danes za športnike postaja skoraj že del vsakdana.

Pomembno je, da se najdeš znotraj blagovne znamke, saj potem vse poteka lažje. Sam že dolga leta zelo dobro sodelujem s Pivovarno Laško. Na to temo sem celo napisal diplomsko nalogo na Fakulteti za menedžment, kjer sem analiziral pridobivanje sponzorskih sredstev v Sloveniji. Sicer pa, če sem iskren, bi rekel, da moramo čim dlje ohraniti čim več državnih podjetij, ker samo ta vlagajo v slovenski šport. Sicer pa se vsa sponzorstva gradijo na dolgi rok, ad hoc rešitve ni.

Kakšni so vaši cilji za to sezono?

Glavna vrhunca bosta svetovno prvenstvo v St. Moritzu (Engadinu) v Švici in domača tekma na Rogli. Kar zadeva prizorišče za svetovno prvenstvo ... tam smo lani že tekmovali na tekmi evropskega pokala in moram priznati, da nisem bil najbolj navdušen nad veleslalomsko progo, prelomnica mi ni najbolj pisana na kožo, morda mi je za progo za slalom nekoliko bolj všeč. Kar pa zadeva Roglo … iskreno povem, tudi če si sedmi, je pomembno samo to, da si najboljši Slovenec … ne me narobe razumeti, samo tako pač je.

Lani novembra sem bil v odlični formi, a potem je prišla poškodba. Trener mi je že zabičal, da ne bi slučajno storil iste napake in treniral pet dni v kosu, potem pa se telo upre … ne bom, vmes si bom vzel čas za regeneracijo. Rad bi vsaj parkrat stal na odru za zmagovalce.

Morda bo vaš najboljši dan ravno na svetovnem prvenstvu, kot se je to zgodilo pred 11 leti v Kanadi (Marguč je tam osvojil naslov svetovnega prvaka v paralelnem slalomu, op. a.)?

Upam, to bi bilo fantastično. Svetovno prvenstvo bo na sporedu takoj po tekmi v Winterbergu, kjer običajno zelo dobro nastopam. Upam na najboljše. Lahko se vse poklopi, lahko pa se ne. Bomo videli!