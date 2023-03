Ilka Štuhec še državna prvakinja v smuku

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Ilka Štuhec je pričakovano postala državna prvakinja v smuku. Na smukaški preizkušnji v okviru 32. državnega prvenstva Slovenije v alpskem smučanju, ki je potekalo na smučišču na avstrijski strani gore Pece, je Štuhčeva slavila pred Avstrijko Alino Kogler (+1,11) in Poljakinjo Maryno Gasienico-Daniel (+1,63).

Druga najboljša Slovenka na današnji tekmi Neja Dvornik je osvojila deveto mesto z zaostankom 3,24 sekunde, kar ji je v smukaški razvrstitvi državnega prvenstva Slovenije prineslo drugo mesto. Ana Bokal, tretja najboljša Slovenka danes, je bila v končni razvrstitvi današnjega smuka 14. (+5,26).

Njen že 17. naslov državne prvakinje

Štuhčeva je osvojila že 17. naslov državne prvakinje, petega v smuku po letih 2007, 2008, 2015 in 2016, s čimer je daleč najuspešnejša Slovenka. Drugi najuspešnejši Slovenec na DP po letu 1991 je Jure Košir s 13 naslovi prvaka.

Štuhčeva je mednarodno sezono tekmovanj že pred tem končala kot druga najboljša v ženskem smukaškem seštevku svetovnega pokala.

Martin Čater si je prvo mesto delil z Miho Hrobatom. Foto: Guliverimage

Martin Čater in Miha Hrobat sta si delila prvo mesto

V konkurenci članov smo videli delitev prvega mesta. Najboljši čas današnjega moškega smuka na Peci (1:10,62) sta postavila člana slovenske moške reprezentance v hitrih disciplinah Martin Čater in Miha Hrobat, kar pomeni, da sta slovenska moška državna prvaka v kraljevski disciplini dva.

Čater je osvojil osmi naslov državnega prvaka, tretjega v smuku po letih 2017 in 2018. Hrobat je osvojil svoj drugi naslov državnega prvaka, prvega v smuku. Leta 2017 je zmagal na veleslalomski tekmi.

Na vrhu razvrstitve današnje tekme so bili trije Slovenci. Tretje mesto na tekmi ter v smukaški razvrstitvi DP je zasedel Nejc Naraločnik, ki je za reprezentančnima kolegoma zaostal zgolj osem stotink sekunde.

Na smuku je nastopilo 69 tekmovalcev, na startu ženske tekme pa je bilo 23 tekmovalk.

Drugič na smukih za DP je prišlo do delitve naslova. Leta 2017 sta si državni naslov v smuku razdelili Ana Bucik in Meta Hrovat, ki sta sicer takrat v razvrstitvi tekme končali na četrtem mestu. Takrat je slavila Srbkinja Nevena Ignjatović pred Slovakinjo Petro Vlhovo in Čehinjo Pavlo Kličnarovo.

V četrtek in petek še superveleslalom in alpska kombinacija

Na Peci bodo v okviru DP v četrtek in petek izpeljali še tekmovanje v superveleslalomu in alpski kombinaciji. V nedeljo bodo na Mariborskem Pohorju izpeljali slaloma.

Gre za prestavljena slaloma, ki bi morala biti prejšnjo soboto v Kranjski Gori. Veleslalomska naslova sta osvojila Neja Dvornik med članicami in Žan Kranjec med člani.

