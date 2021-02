Hadalin ne bo branil srebrnega odličja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Štefan Hadalin v ponedeljek ne bo nastopil na moški alpski kombinaciji na svetovnem prvenstvu v alpskem smučanju v Cortini d'Ampezzo, so danes za TV Slovenija sporočili vodilni pri slovenski smučarski zvezi. Hadalin je bil eden izmed junakov SP pred dvema letoma v Areju, ko je svojo prvo kolajno na največjih tekmah osvojil s srebrom.

Ne gre za presenetljivo odločitev. Hadalina ni bilo že na startu moškega superveleslaloma, nastopil bi le, da bi se pripravil za kombinacijski superveleslalom.

Hadalin je bil pred dvema letoma med presenetljivimi junaki svetovnega prvenstva v alpskem smučanju v Areju. V alpski kombinaciji je kot prvi Slovenec na velikih tekmovanjih v moški konkurenci osvojil kolajno. Svojo prvo srebrno na velikih tekmah. A tega uspeha ne bo niti poskusil ponoviti, temveč se bo raje dobro pripravil za nastopa na specialnih tekmah v slalomu in veleslalomu.

"Moram reči, da mi ta format ne ustreza najbolj"

Dvomi so se pojavili s spremembo tekmovalnega formata kombinacije, ko drugo vožnjo v slalomu začnejo najprej najboljši s superveleslaloma, torej prve vožnje kombinacije, in ne v obratnem vrstnem redu. Superveleslalom pa je zadnjič treniral 1. septembra lani.

"Glede novih pravil v kombinaciji se je zgodilo, kar se je. Moram reči, da mi ta format ne ustreza najbolj in verjetno še komu, ki je takega kova kot jaz," je še pred SP povedal Hadalin. "Mislim, da je slalom prva disciplina, v kateri bom iskal svojo priložnost."

Uvodni dnevi prvenstva so bili v znamenju slabega vremena in preložitev tekem. "Se mi zdi vredno razmisleka, ali na SP zapravljati energijo za 15. mesto v kombinaciji. Če bomo v ekipi ocenili, da mi bo nastop realno prinesel boj za kolajne, bom nastopil. V tem primeru bi moral ostati v Cortini dodaten teden, kar pomeni, da bi imel manj kakovostnih treningov slaloma in veleslaloma, ki sta največji cilj tega prvenstva. Dobra nastopa mi lahko prineseta tudi izboljšanje mojih startnih pozicij za svetovni pokal v teh dveh disciplinah za prihodnjo sezono," je še pred prvenstvom razmišljal Hadalin.

