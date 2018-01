V Schladmingu Kristoffersena kepali, Hirscherja pa glasno pospremili do nove zmage

Schladming, slalom, moški

Zmagovalec devetega moškega slaloma sezone je Avstrijec Marcel Hirscher, ki se je tako še utrdil v vodstvu skupnega in slalomskega seštevka svetovnega pokala v alpskem smučanju. Slovenca Štefan Hadalin in Žan Grošelj sta tekmo končala že po prvi vožnji.

Hirscher je zopet za nekaj desetink (0,39) premagal norveškega tekmeca Henrika Kristoffersena, ki je v cilju besnel, saj so gledalci ob progi vanj metali kepe. Tretje mesto na nočnem spektaklu pod žarometi pa je osvojil Švicar Daniel Yule (+ 2,13)

Štefan Hadalin je v prvem teku zasedel 40. mesto, Žan Grošelj je na prvi progi odstopil.

Hirscherjev števec zmag se je ustavil na številki 54

Smučar iz okolice Salzburga se je po nizu petih slalomskih zmag v tej sezoni (Val d'Isere, Madonna di Campiglio, Zagreb, Adelboden, Wengen), moral v nedeljo v Kitzbühlu zadovoljiti z drugim mestom, ko je gledal v hrbet Kristoffersenu. Zato pa je že v Schladmingu znova zmagal.

Hirscherjev števec zmag se je ustavil na številki 54. S tem dosežkom je izenačil avstrijski rekord rojaka Hermanna Maierja, ki jih ima prav tako 54.

Hirscher ima 26 slalomskih zmag v svetovnem pokalu in je tretji najuspešnejši slalomist v zgodovini svetovnega pokala v moški konkurenci, pred njim sta zgolj legendi Alberto Tomba (35) in Ingemar Stenmark (40). Kristoffersen jih na petem mestu ima 15, eno manj od četrtega Luksemburžana Marca Girardellija.

"Štefan ni pravi in gre domov"

Slovenci so vpisali še sedmo slalomsko ničlo v tej sezoni na tudi za Slovence slavnem slalomu, na katerem je leta 2001 Mitja Kunc končal na tretjem mestu.

''Težko ga je ocenjevati, ker ni pravi. To se vse nabira in odločili smo se, da gre Štefan domov. Jutri ob devetih ima preiskave v kliničnem centru, potem pa bomo videli, kako naprej. Če na tem nivoju nisi stoprocenten, je iluzorno pričakovati, da bi se pripeljal do kakšnega rezultata. V začetku meseca je bil bolan in ne funkcionira dobro. Temu primerno se je v Kitzbühlu peljal polovico, danes pa se je že od štarta videlo, da ni pravi. Žan je zanj smučal zelo solidno. Nekaj časa je sicer rabil, da je prišel v ritem, potem pa se je dobro, pravilno lotil strmine. Na tekmi ga še nisem videl tako dobro smučati. Škoda za tisto napako, saj bi imel izkušnjo več, če bi prišel dol. Zdaj gre na evropski pokal, ima dva slaloma, v četrtek in petek in upam, da bo dobro smučal,'' je nastopa slovenskih tekmovalcev ocenil glavni trener Klemen Bergant.