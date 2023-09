Ema Volavšek z zmago osvojila poletno VN

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"Tekma je potekala zelo dobro. Že skok je bil dober in sem imela odlično pozicijo za tek. Tekla sem prav tako dobro, bilo je sicer malo težje, ker sem bila vseskozi sama, a mi je uspela dobra tekma. Prvo mesto danes in skupno prvo mesto! Zdaj se bom pripravila na zimo in želim, da bi v zimo šli s podobnimi občutki," je dejala Ema Volavšek.

Pred finalno tekmo sezone, sicer četrto posamično, je Volavšek imela 30 točk naskoka v skupni razvrstitvi pred konkurentkami. Obolela Gyda Westvold Hansen z Norveške danes ni tekmovala, kar je odprlo pot do zmage preostali konkurenci. Po skakalnem delu tokrat klasične preizkušnje je Volavšek zasedala drugo mesto, a le dve sekundi za Nemko Svenjo Würth, tretja je bila s 23 sekundami zaostanka še ena Nemka, Nathalie Armbruster.

Tek na pet kilometrov je bil v domeni Volavšek, ki je do druge zmage v karieri prišla s 35 sekundami naskoka pred Armbruster, Würth je na tretjem mestu zaostala 45 sekund, tudi sobotna zmagovalka, Norvežanka Ida Marie Hagen, ni prišla bližje kot na 48 sekund zaostanka na četrtem mestu, po skokih je bila deseta. Mlada Teja Pavec je na 18. mestu prehitela Silvo Verbič, ki je bila na koncu mesto za njo.

V skupni razvrstitvi je Volavšek lansko zmago ubranila s 370 točkami oziroma 50 točkami naskoka pred Armbruster, tretja je Hagen s 60 točkami zaostanka. Verbič je zasedla skupno 15. mesto, Pavec pa je končala na 26. mestu.

Vid Vrhovnik Foto: Matevž Peršin/Olimpijski komite Slovenije Moško preizkušnjo na 10 km je dobil Finec Ilkka Herola, ki je v ciljnem sprintu ugnal domačina Stefana Retteneggerja, vodilnega po skokih, tretji je bil z zaostankom 29 sekund Thomas Rettenegger. Vid Vrhovnik je s 15. časom teka z 32. mesta napredoval na končno 22., Gašper Brecl je bil 25., točk tudi tokrat ni bilo za Matica Hladnika na 47. in debitanta Aleksa Muhiča na 49. mestu.

Skupno je zmagal Nemec Johannes Rydzek pred Franzom-Josefom Rehrlom in Julianom Schmidom, ki pa v Avstriji ni tekmoval, dobil pa je obe tekmi v Nemčiji. Brecl je skupno končal na 26. mestu, Vrhovnik je bil 31., Stanonik 55., Garbajs je zasedel 64. mesto, Hladnik pa 67. mesto.