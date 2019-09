Domen Prevc v Klingenthalu še do druge zmage zapored

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Domen Prevc še do druge zmage v dveh dneh.

Foto: Vid Ponikvar

Smučarski skakalec Domen Prevc je v Klingenthalu v Nemčiji zanesljivo dobil tudi drugo in hkrati zadnjo tekmo celinskega pokala v tem poletju. Drugi je bil skupni zmagovalec poletne sezone celinskega pokala, Poljak Klemens Muranka, tretji pa Kanadčan Mackenzie Boyd-Clowes.

Uspeh mlajšega brata je dopolnil Cene Prevc na osmem mestu, do novih točk so prišli še Jaka Hvala na 18., Jernej Presečnik na 20. in Jurij Tepeš na 30. mestu.

Skupno je s 724 točkami zmagal Muranka pred Rokom Justinom, ki je zbral 599 točk in s tem Sloveniji tudi zagotovil dodatno kvoto za začetek svetovnega pokala.