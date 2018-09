Dobitnica olimpijske medalje iz Sočija ima vsega dovolj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna prvakinja in dobitnica brona v Sočiju Alena Zavarzina se z grenkim priokusom poslavlja od tekmovalnega deskanja.

Svetovna prvakinja in dobitnica brona v Sočiju Alena Zavarzina se z grenkim priokusom poslavlja od tekmovalnega deskanja. Foto: Getty Images

Ruska deskarka Alena Zavarzina, dobitnica bronaste olimpijske medalje v paralelnem veleslalomu v Sočiju in četrta v paralelnem slalomu na olimpijskih igrah v Pjongčangu, je sporočila, da zaradi nesoglasij z rusko zvezo in neizplačevanja denarne pomoči končuje športno kariero.

Zavarzina je poročena z Vicom Wildom, Američanom z ruskim potnim listom, ki je v Sočiju osvojil dva naslova svetovnega prvaka. Foto: Getty Images

Alena Zavarzina, žena Američana Vica Wilda, prav tako deskarja, ki je zaradi mačehovskega odnosa ameriške zveze do deskanja po poroki z Zavarzino začel nastopati za rusko reprezentanco in v Sočiju osvojil dva naslova olimpijskega prvaka (v paralelnem slalomu in veleslalomu), ima dovolj obljub. "Želela sem se posloviti v drugačnih razmerah," je zapisala v poslovilnem sporočilu.

Svetovna prvakinja iz leta 2011 in zmagovalka skupnega seštevka v paralelnem veleslalomu v sezoni 2016/2017 je odločitev javnosti sporočila prek družbenih omrežij.

Pri 29 letih je tekmovalnemu deskanju pomahala v slovo. Foto: Getty Images

29-letna Zavarzina je bila na zadnjih olimpijskih igrah 4. (v osmini finala je izločila slovensko deskarsko Glorio Kotnik), kar je bil najboljši rezultat v ruski deskarski reprezentanci.