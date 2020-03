Deskarji so ostali brez pike na i, med Slovenci spet najvišje Mastnak

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Mednarodna smučarska zveza (FIS) je dokončno odpovedala finale svetovnega pokala v paralelnih disciplinah deskanja na snegu. Ta bi moral biti v nemškem Winterbergu, a so ga zaradi pomanjkanja snega odpovedali. Krovna zveza zaradi trenutnih razmer v Evropi ni našla nadomestnega prireditelja, zato so alpski deskarji predčasno končali sezono. Veliki kristalni globus sta si prislužila italijanski veteran Roland Fischnaller in Nemka Ramona Theresia Hofmeister.