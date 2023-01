Mastnak po najhitrejšem času v kvalifikacijah uspešno v četrtfinale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Deskar Tim Mastnak je bil najhitrejši v kvalifikacijah paralelnega veleslaloma za svetovni pokal v Scuolu, olimpijski podprvak pa je tudi edini slovenski predstavnik v izločilnih bojih, v katerih si je že zagotovil četrtfinale. Rok Marguč je zasedel 24. mesto, Žan Košir in Gloria Kotnik pa sta ostala brez uvrstitve.

Tim Mastnak se je v osmini finala pomeril s 16. iz kvalifikacij, Italijanom Gabrielom Messnerjem, bil hitrejši na progi, ob koncu katere je Italijan odstopil, Slovenec pa napredoval v četrtfinale. V tem ga čaka še en italijan, Aaron March.

Mastnak in Langenhorstova zmagovalca kvalifikacij

Mastnak je bil v kvalifikacijah za devet stotink hitrejši od drugega, Avstrijca Andreasa Prommeggerja, in 48 stotink od tretjega, Poljaka Oskarja Kwiatkowskega.

Rok Marguč je na 24. mestu v kvalifikacijah za zmagovalcem Mastnakom zaostal +2.82, kar je bilo slabo sekundo in pol prepočasi za napredovanje v izločilne boje. Žan Košir je tako kot Gloria Kotnik odstopil v kvalifikacijah.

"Pogoji so bili idealni. Tukaj je res lep sončen dan, minus osem stopinj, idealen sneg. A v želji, da bi že v prvi kvalifikacijski vožnji posegel po najboljšem času, sem precenil svoje sposobnosti in na enem od zavojev izgubil oprijem. Sledil je odstop in žal se je zame tekma končala," je svoj nastop v Švici komentiral Košir.