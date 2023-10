Dekleta že komaj čakajo

Na ledeniku Rettenbach nad Söldnom se bo čez 12 dni z veleslalomsko uverturo začela 58. sezona svetovnega pokala v alpskem smučanju. Na moškem veleslalomu bodo nastopili trije Slovenci, Žan Kranjec, Štefan Hadalin in Rok Ažnoh, na ženskem dan prej pa Ana Bucik, Andreja Slokar in Neja Dvornik. Glavno vprašanje je sneg oziroma njegovo pomanjkanje.

"Dekleta komaj čakajo, da se sezona začne. Prepričan sem, da je pripravljenost na precej solidni ravni, tako da upamo, da bodo razmere omogočale, da se dokažejo v najboljši luči," je na novinarski konferenci v Ljubljani uvodoma dejal novi vodja slovenske ženske ekipe za tehnični disciplini Grega Koštomaj.

"Za zdaj je bilo vse skupaj v znamenju pomanjkanja snega, prihodnje napovedi pa so spodbudnejše, in to je vse, česar si dekleta in v strokovnem štabu želimo," je dejal Koštomaj.

V ospredju zanimanja je Slokarjeva, dvakratna zmagovalka tekem svetovnega pokala, ki je najboljši izid na posebnih veleslalomih vpisala leta 2021 s 14. mestom prav v Söldnu.

Andreja Slokar komaj čaka, da se začne. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Ajdovka komaj čaka, da se sezona začne

Vso preteklo sezono je izpustila, ko si je 14. oktobra lani ob padcu na treningu v Val Senalesu poškodovala levo koleno. Poškodba kolenskih vezi je pomenila dolgotrajno rehabilitacijo, po mesecih okrevanja in treningov je znova pripravljena tako psihično kot fizično. Praznovanje 26. rojstnega dne, obhajala ga je v nedeljo, je letos minilo v manj dramatičnem vzdušju.

"Pred tekmami načeloma nikoli ne izžarevam kake hude samozavesti, kar je v redu, komaj čakam, da se sezona začne," je v svojem slogu dejala Ajdovka.

Najmlajša članica ekipe, 22-letna Dvornikova, je januarja na Kronplatzu z 12. mestom postavila svoj najboljši veleslalomski izid v svetovnem pokalu. V Söldnu za zdaj še ni bila med dobitnicami točk. "Med pripravami v Argentini sem zbolela, sem se pa pobrala in prišla nazaj na tisto pot, na kateri sem bila."

Ana Bucik je prepričana, da so imele dovolj dobrih treningov, da so lahko sproščene pred prvo tekmo. Foto: Boštjan Podlogar/STA

Status najbolj izkušene smučarke v ženski ekipi ima Bucikova, osma slalomistka pretekle sezone, ki ima načrte tudi v veleslalomu. "Osredotočena sem na slalom in veleslalom, lani mi je uspelo doseči to, kar sem si zastavila, sezono sem končala med najboljšo veleslalomsko petnajsterico. In zato se bom veleslaloma zelo resno lotila že na prvi tekmi."

Bucikova je prepričana, da so imele dovolj dobrih treningov, da so lahko sproščene pred prvo tekmo. "Je pa Sölden posebna tekma, saj še ne veš, kam natanko spadaš. Tudi v teh zadnjih tednih pogoji niso bili takšni, da bi bili občutki lahko vrhunski, ampak so vseeno dovolj dobri."

Klemen Bergant je prepričan, da tekmovanje v Söldnu bo

Glavni trener moške ekipe za tehnični disciplini Klemen Bergant je na podlagi informacij, ki jih ima, prepričan, da tekmovanje v Söldnu bo. Po vrnitvi iz Ushuaie so septembra opravili trening v Saas Feeju, kjer so bili tudi pretekli teden. V torek se bodo odpravili v Pitztal. Za zadnji teden pred Söldnom pa še nimajo izbrane lokacije. Odločali se bodo med Pitztalom, Hintertuxom in Söldnom, vadili bodo tam, kjer bodo najboljše razmere.

"Ne vem, kam me uvrščajo drugi, favorit ali ne, že kar nekaj časa sem v veleslalomskem vrhu." Foto: Boštjan Podlogar/STA

Kranjec o vlogi favorita ne želi govoriti

Med glavnimi favoriti uvoda v sezono je Kranjec, preteklo sezono tretji v posebnem seštevku veleslaloma. O tem, ali je favorit za zmago, ne želi govoriti. "Ne vem, kam me uvrščajo drugi, favorit ali ne, že kar nekaj časa sem v veleslalomskem vrhu, v Söldnu sem že velikokrat dobro tekmoval, kljub temu sem imel v pripravljenem obdobju kar nekaj nihanj, sem pa odpravil težave z opremo. Verjamem, da lahko zelo dobro tekmujem," je dejal lani drugi v Söldnu.

Pripravljen je tudi Hadalin, ki je po koncu sezone zamenjal proizvajalca smuči: "Uspelo mi je stvari zelo dobro pripeljati do določenih zaključkov, ki mi omogočajo stabilno in hitro smučanje, moj cilj bo to prenesti na tekmo in verjamem, da sem potem zagotovo lahko kandidat za točke, lahko pa tudi kaj več."

