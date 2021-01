Covid-19 odnesel smučarski konec tedna v Wengnu

Razlog za odpoved tekmovanja na sloviti progi Lauberhorn je slaba epidemiološka slika v švicarskem kantonu Bern, kjer opažajo velik porast okužb z novim koronavirusom.

Pri FIS so že našli rezervno prizorišče. Slalomsko tekmo in eno smukaško bo gostil Kitzbühel, za izvedbo drugega smuka pa rezervno prizorišče še iščejo.

🚨 BREAKING: @WeltcupWengen cancelled! It was determined by the Bern Authorities, that it would not be possible to take all precautions for athletes and support teams to be adequately protected in separate zones. Potential replacements will be announced in due time. #fisalpine pic.twitter.com/iBCbaa29sq