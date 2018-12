Slovenija po Faku celo druga, na koncu za las ob deseterico

Biatlonsko tekmovanje za svetovni pokal v avstrijskem Hochfilznu se je končalo z moško štafeto. Zmago so zabeležili Švedi, ki so bili dobre tri sekunde hitrejši od Norvežanov, tretje mesto so z zaostankom slabih 29 sekund zasedli Nemci. Slovenska štafeta se je uvrstila na 11. mesto, zaostala je dve minuti in 22 sekund. Ženska štafetna tekma biatlonk je pripadla Italijankam. Slovenske štafete ni bilo na startu.

Moško slovensko ekipo v štafeti na 4 x 7,5 km so sestavljali Miha Dolžan, Jakov Fak, Klemen Bauer in Mitja Drinovec. Po petih strelskih nastopih so bili Slovenci celo na drugem mestu, Bauer je nato Drinovcu predal kot četrti, a je mladi reprezentant pokvaril uvrstitev.

Rezultati moške štafete:

Izjemen nastop Italijank

Italijanke so preizkušnjo opravile brez zgrešenega strela in s tremi dodatnimi naboji na strelišču, Švedska v postavi Linn Persson, Mona Brorsson, Emma Nilsson in Hanna Öberg je za pokritje tarč potrebovala osem dodatnih nabojev, Francozinje Anais Chevalier, Julia Simon, Celia Aymonier, Anais Bescond pa devet, zaostale so 11,8 sekunde.

Rezultati ženske štafete: