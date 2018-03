Domračeva na najvišji stopnički, Kuzmini se nasmiha kristalni globus

Biatlon, zasledovalna tekma, Oslo (ž)

Tretja je bila Američanka Susan Dunklee z 29,5 sekunde zaostanka in dvema zgrešenima streloma. Slovenke se niso uvrstile na zasledovalno tekmo, temu je bila 15. marca na sprinterski tekmi z 62. mestom najbližja Urška Poje, Anja Eržen je bila 70., Polona Klemenčič pa 95. med 97 tekmovalkami.

Kuzmina povečala prednost

Američanka Susan Dunklee je osvojila tretje mesto. Foto: Reuters Belorusinja Darja Domračeva, ki je poročena z norveškim biatlonskim asom Olejem Einarjem Bjoerndalnom, je tokrat prišla prva skozi cilj in je lahko v zaključku mahala gledalcem, ki so jo sprejeli kot skoraj svoje reprezentantke, ter so pozdravili njeno četrto zmago v sezoni.

Slovakinja Anastazija Kuzmina ima v seštevku sedaj 727 točk, Finka Kaisa Mäkäräinen (686) in zaostaja za 41 točk, tretjeuvrščena Domračeva pa 641 ter je 86 točk za Kuzmino. V četrtek, 22. marca, se bo v ruskem Tjumenu začel finale letošnje sezone, ki pa naj bi ga zaradi sistematičnega dopinga številne države bojkotirale.

Ob 14.45 je v Oslu na programu še štafetna tekma 4 x 7,5 km za moške, na kateri bodo nastopili tudi slovenski reprezentanti Jakov Fak, Klemen Bauer, Miha Dovžan in Mitja Drinovec.