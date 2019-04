Avstrijci prevetrili svoje vrste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Potem ko se je Hans Pum po debelih štirih desetletjih odločil za umik iz avstrijskega smučanja, vlogo športnega direktorja reprezentanc prevzema Anton Giger, v domovino pa se vračata Patrick Riml in Christian Mitter.

Avstrijski smučarji se bodo v sezono 2019/20 podali z močno prevetreno vodstveno strukturo. Vlogo športnega direktorja prevzema Toni Giger. Na tem položaju bo nasledil legendarnega Hansa Puma.

Velike spremembe pa se ob tem dogajajo v ženski reprezentanci. Vodenje te prevzema Christian Mitter, ki je zadnjih dvanajstih let služboval na Norveškem. Pod njegovo taktirko so delovali tudi Aksel Lund Svindal, Kjetil Jansrud in Henrik Kristoffersen. Mitterjev predhodnik Jürgen Kriechbaum se bo zdaj posvetil delu z mladimi.

Še krepko dlje pa je kot zdomec delal Patrick Riml. Krajše obdobje si je smučarski kruh služil v Kanadi, precej večji pečat pa je pustil v ZDA, kjer je bil sprva trener, nato pa sedem let tudi direktor alpskih disciplin. Ob vrnitvi v Avstrijo bo skrbel za koordinacijo alpskih disciplin.