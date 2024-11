Alpske smučarke so se iz Evrope preselile v ZDA, kjer bodo ta konec tedna na svoj račun znova prišle specialistke za tehnične discipline. Killington bo danes gostil veleslalom, v nedeljo pa še slalom. Američani so pripravljeni na veliko slavje, saj Mikaelo Shiffrin od mejnika sto zmag svetovnega pokala loči le še ena. Na današnjem veleslalomu bodo nastopile tri Slovenke. Prva vožnja se bo začela ob 16. uri po slovenskem času.

Po dveh avstrijskih (Sölden in Gurgl) in finskem prizorišču (Levi) se je bela karavana preselila čez lužo, kjer bodo alpske smučarke ta konec tedna tekmovale na veleslalomu in slalomu v Killingtonu.

Organizatorji so pred velikim pričakovanjem, saj bo domača zvezdnica Mikaela Shiffrin lovila jubilejno stoto zmago v svetovnem pokalu. Trenutno je pri številki 99. Devetindvajsetletna Američanka je bila letos najboljša na obeh slalomih, na edinem veleslalomu v Söldnu pa je bila peta.

Prvo priložnost za dosego stotice bo imela danes na veleslalomu, ki se bo s prvo vožnjo začel ob 16. uri po slovenskem času, finalna pa tri ure kasneje. Veleslalomsko preizkušnjo bo odprla Kanadčanka Valerie Grenier, takoj za njo pa se bo na progo podala Shiffrin. Zmagovalka prvega veleslaloma sezone Federica Brignone bo imela številko štiri.

Ana Bucik Jogan bo nastopila kot prva od treh Slovenk. Imela bo številko 22. Foto: Guliverimage

Slovenke si več obetajo od nedelje

Na štart so prijavljene tudi tri Slovenke. Kot prva bo nastopila Ana Bucik Jogan (številka 22), sledili ji bosta edina med dobitnicami točk iz slovenskega tabora v Söldnu Neja Dvornik (30) in Andreja Slokar, ki bo nastopila kot predzadnja, 63.

Več si slovenska trojica obeta v nedeljo, ko bo na sporedu slalom, ki se bo prav tako začel ob 16. uri.

Finalna vožnja današnjega veleslaloma je predvidena ob 19. uri.

Veleslalom, Killington (ž), štartna lista 1. Valerie Grenier (Kan)

2. Mikaela Shiffrin (ZDA)

3. Alice Robinson (Nzl)

4. Federica Brignone (Ita)

5. Sara Hector (Šve)

6. Lara Gut-Behrami (Švi)

7. Thea Louise Stjernesund (Nor)

8. Stephanie Brunner (Aut)

9. Mina Fuerst Holtmann (Nor)

10. Clara Direz (Fra)

11. Zrinka Ljutić (Hrv)

12. Paula Moltzan (ZDA)

13. Julia Scheib (Aut)

14. Marta Bassino (Ita)

15. Franziska Gritsch (Aut)

...

22. Ana Bucik Jogan (Slo)

30. Neja Dvornik (Slo)

63. Andreja Slokar (Slo)

