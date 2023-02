Ali je še čas za prve smučarske zavoje?

Foto: Shutterstock

Čeprav si skoraj romantično predstavljamo, kako bomo na smučanju skupaj z otrokom uživali na dolgih steptanih progah, pa je resnica verjetno malce drugačna, če je naš otrok še popolni začetnik. Zdaj je pravi čas, da mu pokažemo, kako je smučati na pravem smučišču. Prve smučarske zavoje z njim naredimo na otroškem poligonu, ob smučarskem traku, kjer je za začetnike najvarnejše.

Marsikateri zagrizeni smučarski starši se učenja smučanja svojih malih nadobudnežev lotijo kar sami. Če pa nam ne uspe vzgojiti zagretega smučarja, nikar ne obupajmo. Šole smučanja so na voljo na vsakem smučišču in učitelji smučanja so dovolj izkušeni, da vedo, kako ukrotiti male nagajivčke in kako jih v nekaj dneh spremeniti v mojstre smučanja. Nič hudega, če vam letos ni uspelo. Veliko časa bo še, glavno, da uživate.

Prve smučarske spretnosti

Foto: Shutterstock

Učenje smučanja naj na začetku vključuje samo to, da jim dovolite, da drsijo po ravni površini, malce pokrčijo kolena, naredijo kakšen korak, stopijo vstran in morda drsijo po res blagem pobočju, pri čemer jih držite za roke. Napredujte tako, da jim dovolite, da se spustijo sami, in jih mogoče ujamete na koncu, če to želijo.

Učenje nadzorovanega ustavljanja je verjetno najpomembnejša smučarska veščina. Naučite jih, da s smučmi naredijo plug oziroma zagozdo v obliki pice. Naj to počnejo, dokler niso povsem gotovi vase.

Ko enkrat zadovoljno drsijo naravnost navzdol in se jim uspe ustaviti, lahko začnete uvajati zavoje. Začnite s širokimi, nežnimi zavoji in razložite, kako postopoma prenašati težo s smučke na smučko. Naj vam sledijo, ko zavijate po pobočjih navzdol, in ko se njihove spretnosti izboljšujejo, naj bodo zavoji vedno ostrejši. Med zavoji se lahko igrate, da ste letala, superjunaki, živali, vitezi, ki bežijo pred zmaji – karkoli, kar razvnema njihovo domišljijo.

Tudi padci so del smučanja, kar mora spoznati vsak otrok. Padanje je lahko del zabave, zato otroka čim prej naučite padanja in pobiranja s tal. Le tako boste poskrbeli, da bo na smučeh ostal samozavesten in zadovoljen, saj se ne bo prestrašil vsakega negotovega zavoja.

Kar sedem odstotkov nezgod se zgodi pri organiziranih športnih dejavnostih

Foto: Thinkstock

Ali ste vedeli, da se sedem odstotkov nezgod zgodi pri organiziranih športnih dejavnostih, 93 odstotkov pa v prostem času? Kar 35 odstotkov poškodovanih otrok utrpi težje poškodbe, med katere spadajo izpahi in opekline druge stopnje. Zlom kosti pa se po podatkih življenjske zavarovalnice VITA zgodi skoraj vsakemu četrtemu otroku ali mladostniku (vir: interni podatki zavarovalnice Vita za leto 2020).

Ker je smučanje zelo intenziven šport in hitro pride do neljubih dogodkov, je dobro poskrbeti za zanesljivo zavarovanje, ki nam ob morebitnih poškodbah zagotavlja večjo finančno varnost, če moramo plačevati dodatne terapije za rehabilitacijo ali če je treba preurediti domači prostor. Eno takšnih zavarovanj je nezgodno zavarovanje otrok NLB Vita Nezgoda Junior, ki velja vse leto, in sicer v Sloveniji ali tujini.

Zavarovanje otrok NLB Vita Nezgoda Junior je mogoče prilagoditi dejavnostim vsakega otroka. Na voljo so paketi, ki se razlikujejo po zavarovalnih vsotah in kritjih: Previdni, Aktivni in Športnik. Paket Športnik je odlična izbira, če je vaš otrok član športnega kluba in je starejši od šest let. Tako bo otrok zavarovan tudi v primeru poškodb, ki se zgodijo na treningu ali udeležbi na javnih športnih tekmovanjih.

V vseh poslovalnicah NLB imate možnost sklenitve družinskega nezgodnega zavarovanja z ugodnejšo premijo za družinske člane za ves čas trajanja zavarovanja.

Zakaj skleniti nezgodno zavarovanje otrok NLB Vita Nezgoda Junior? da posledicam nezgode ne bodo sledile še finančne težave,

ker zavarovanje velja celo leto, v Sloveniji ali tujini,

ker se v povprečju zavarovalnina izplača v osmih dneh od prijave poškodbe otrok in mladostnikov.

Slovenska smučišča za začetnike

Smučanje na Voglu vedno ponuja obilo užitkov in lepih razgledov. Foto: Shutterstock

Preden se odpravite na smučišče, dobro preverite, kaj nudi za najmlajše: ali imajo otroške smučarske proge, vlečnice, trak, otroški park in okrepčevalnico? V Sloveniji je kar nekaj malih smučišč, ki so primerna za učenje majhnih otrok.

Eno takšnih je gotovo Zatrnik na Pokljuki, kjer so na širokem, travnatem in za otroke primerno položnem pobočju z izrazito sončno lego uredili vlečnice Medo, Bambi in Zajček. Dolge so 170, 130 in 70 metrov. Najkrajša vlečnica stoji na najbolj položnem delu smučišča in je primerna za prve smučarske zavoje najmlajših otrok. Na voljo imajo tudi tečaje smučanja.

Tudi Pokljuka ponuja nekaj smučišč, eno je npr. ob hotelu Pokljuka (nekdanji Šport hotel), kjer imajo ob vznožju smučišča otroško vlečnico za popolne začetnike. Tudi tam se lahko dogovorite za učne ure na snegu. Nedaleč stran pa je smučišče Jelka, ki ima dve otroški vlečnici in eno sankališče, tik pod hotelom.

Zelo priljubljena smučišča za družine z majhnimi smučarji so še Kandrše Vidrga (smučišče je od Trojan oddaljeno 16 kilometrov), smučišče Sodražica, smučišče Gače pri Semiču, smučišče Log pod Mangartom in smučišče Podkoren pri Kranjski Gori. Nižje ležeča smučišča bodo kmalu ostala brez snega, zato se boste morali odpraviti višje. Vogel ima dobre razmere za otroke, prav tako jih najdete na Rogli, na Kopah in v Kranjski Gori. Tik ob zgornji postaji kabinske žičnice na Krvavcu je odlična vlečnica za začetnike, imajo tudi trak, prav tako je za otroke primerno tudi Cerkno.

Kam na smučanje čez mejo?

Smučišče Kronplatz v Avstriji. Foto: Shutterstock

Včasih je dobro preveriti, kakšne smučarske razmere so na smučiščih v tujini. Tik za mejo z Avstrijo, ko se zvrsti nekaj ovinkov čez prelaz Ljubelj, lahko najdete ljubko majhno smučišče Bodental, kjer otroke pričakujejo otroška vlečnica, mini trak in sidra. Pobočje je dovolj široko za varne zavoje in izjemno položno, tako da bodo tudi najbolj zadržani uživali v smučanju. Tik pod smučiščem je prijetno gostišče, kjer se lahko dobro okrepčamo.

Med avstrijskimi smučišči, ki so dovolj blizu Slovenije in ki ponujajo tudi otroške proge in druge zabavne dejavnosti, so še Osojščica, Bad Kleinkirchheim, Weissensee in Falkert HEIDI ALM BergResort. Slovenci zelo radi smučajo tudi na Katschbergu in Kreischbergu, kjer otroke očara pravi park rjovečih dinozavrov.

Ob italijanski meji pa se lahko odpravite na smučišče Trbiž (Monte Lussari), kjer je v spodnjem delu smučišča za najmlajše res veliko vlečnic in trakov. Za malce zahtevnejše smučarje, ki so se na smučanje pripravljeni odpeljati tudi malce dlje, je primerno smučišče Kronplatz, kjer še posebej ena proga – Miara – slovi daleč naokoli kot najboljša proga za najmlajše, saj je izjemno dolga, široka in zelo položna. Veliko lahkih, modrih prog je tudi na majhnem smučišču Rittner Horn ter na enem najbolj priljubljenih južnotirolskih družinskih smučišč Schöneben – Haideralm.

Zavarovanje, ki nas lahko zaščiti pred visokimi stroški zdravljenja v tujini

Foto: Getty Images

Ko se odpravimo na smučanje v tujino, je priporočljivo skleniti zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco, ki krije stroške nujne zdravniške oskrbe in prevoza v primeru bolezni ali poškodbe v tujini – NLB Vita Tujina, ki velja za ves svet.

Zdravstveno zavarovanje z medicinsko asistenco NLB Vita Tujina nam močno olajša finančno breme ob morebitnih nezgodah in obolenjih v tujini. Medtem ko evropska kartica zdravstvenega zavarovanja velja le v ustanovah javne zdravstvene mreže, pa nam zavarovanje NLB Vita Tujina krije stroške zdravljenj v javnih in zasebnih zdravstvenih ustanovah. Poleg tega nam to zavarovanje ponuja tudi kritje stroškov prevoza v domovino in bivanja skrbnika, predvsem pa 24-urno asistenco v slovenskem jeziku, ki nam nudi vse potrebne informacije in obveščanje ter organizira obisk ustrezne zdravstvene ustanove.

Zavarovanje sklenemo za poljubno število dni ali pa se lahko odločimo za Multitrip zavarovanje za neomejeno število potovanj v enem letu, pri čemer posamezno potovanje lahko traja do 60 dni. Še posebej ugodno je družinsko Multitrip zavarovanje, pri katerem družinski člani lahko potujejo skupaj ali ločeno, celotna zavarovalna vsota pa velja za vsako posamezno osebo. Z zavarovanjem NLB Vita Tujina vam v primeru nezgode ali bolezni v tujini ne bo treba plačati stroškov nujne zdravstvene oskrbe in prevoza do višine zavarovalne vsote.

Zakaj skleniti zdravstveno zavarovanje za tujino NLB Vita Tujina? Ker vas bo asistenčni center, če potrebujete zdravniško pomoč, napotil v ustrezno in najbližjo ustanovo in ne boste prepuščeni sami sebi v iskanju zdravniške pomoči.

Ne bo vam treba financirati stroškov zdravljenja v tujini (nad 150 EUR).

Zavarovanje vam lahko krije tudi akutna poslabšanja kroničnih bolezni.

Zavarovanje lahko sklenete tudi, ko ste že v tujini*.

Zavarovalnica vam lahko povrne stroške prevoza s taksijem.

Multitrip zavarovanje velja za več potovanj.

* v tem primeru zavarovanje velja šele od četrtega dne po dnevu sklenitve dalje.