V Hali Tivoli je pokalo: devet borb, sedem izjemnih spopadov #foto

Na borilnem spektaklu WFC 22 (World Freefight Challenge Slovenia) so imeli navdušenci nad mešanimi borilnimi veščinami spet kaj videti. V Hali Tivoli je bilo sinoči devet borb, od teh sedem napetih, dve pa sta se končali ekspresno. Bojan Kosednar je priznal premoč Marku Vardjanu, izjemen spopad sta imela Mury Derbal in Aleksander Stankov, pa tudi Lemmy Krušič in Darko Banović. V glavni borbi večera se je Bolgar Stankov hudo namučil z Brazilcem Souzo.

1. Arber Murati (Albanija) : Selim Topuz (Turčija)

Prva borba večera je bila ekspresna, Albanec Arber Murati je v kategoriji do 77 kilogramov takoj silovito napadel veliko manj izkušenega turškega nasprotnika Topuza in ga že v prvi minuti prve runde premagal z nokavtom. Topuz se je znašel pod rafalom udarcev, po prejetem levem krošeju pa klecnil in še preden je lahko angleški sodnik dvoboja Grant Waterman borbo prekinil, prejel kombinacijo udarcev po kateri je zaspal.

2. Luka Podkrajšek (Slovenija) : Mike Azab (Libanon)

Tudi drugi dvoboj večera, spopad v kategoriji nad 93 kilogramov, se je končal izjemno hitro. Luka Podkrajšek je imel v borbi stoje nekaj težav z na Dunaju živečim libanonskim nasprotnikom, v drugi minuti dvoboja pa ga je spravil na tla, nato pa s serijo udarcev izkoristil dominanten položaj. Do predčasne zmage pa prišel z davljenjem. Azab se je znašel v primežu in se predal.

Ko se je borba preselila na tla, je bil Azab proti Luki Podkrajšku brez možnosti. Foto: Bojan Puhek

3. Nejc Preložnik (Slovenija) : Abdula Kantajev (Rusija)

Borba med Nejcem Preložnikom in Abdulo Katnajevom v kategoriji do 66 kilogramov je bila veliko bolj izenačena. Slovenski borec je bil veliko boljši v boju stoje, Rus se je zato zatekal rušenju in rokoborskim tehnikam na parterju. Večino napornega 15-minutnega spopada sta borca preživela na parterju, Slovenec pa se je večinoma branil. Zaradi večje napadalnosti in tehnik spotikanja oziroma rušenja je sodnike bolj prepričal Čečen, ki nastopa pod rusko zastavo.

Abdula Kantajev (levo) je zmagal po soglasni sodniški odločitvi. Foto: Bojan Puhek

4. Lemmy Krušič (Slovenija) : Darko Banović (Avstrija)

Nadvse izenačena je bila tudi četrta borba večera (do 66 kilogramov), ki je bil tudi prvi vrhunec spektakla WFC 22. Nastopila je namreč slovenska mma legenda Lemmy Krušič, nasproti pa mu je stal Avstrijec bošnjaškega porekla Darko Banović. Vse do polovice druge runde sta bila borca izenačena, za odtenek več je pokazal Banović, po polovici druge runde pa so Avstrijcu začele pohajati moči in Krušič je to dodobra izkoristil. V tretji petminutni rundi jepo Banoviću padalo iz vseh smeri, varen ni bil niti na nogah niti na parterju, po soglasni sodniški odločitvi je roke visoko v znak zmagoslavja dvignil najizkušenejši slovenski mma-jevec.

Lemmy Krušič je po trdem boju zmagoslavno dvignil roke v zrak. Foto: Bojan Puhek

5. Matjaž Vičar (Slovenija) : Muslim Danajev (Čečenija)

Obračun Vičarja in Danajeva je prvi dve minuti potekal stoje, Čečen je hitro pokazal, kako nevaren je in Slovenca z nokdavnom v drugi minuti spravil na parter. Vičar po tem ni več zares prišel k sebi, Danajev je do zmage prišel z davljenjem, slovenskega borca je prisilil v predajo.

Muslim Danajev je v treh minutah opravil s Slovencem Matjažem Vičarjem. Foto: Bojan Puhek

6. Mury Derbal (Alžirija) : Aleksander Stankov (Slovenija)

Šesta borba večera je bila edina po pravilih K-1 na turnirju WFC 22. V kategoriji do 85 kilogramov sta se spopadla stara znanca, v Ljubljani živeči Alžirec Mury Derbal in Veržejčan Aleksander Stankov. Drugi vrhunec večera je bil dvoboj veščine in srčnosti. 40-letni Derbal je s superiorno tehniko povsem prevladoval v prvi triminutni rundi, a se je Stankov v drugi vrnil ter samozavestnemu Alžircu, ki se sploh ni branil (roke je imel ves čas v višini prsnega koša, nikoli si z njimi ni varoval glave) podelil nekaj nevarnih udarcev, tretja runda pa je bila bitka na vse ali nič. Veliko bolj izenačena kot prva, a sodnike je zopet prepričal Derbal. Soglasno so mu dodelili zmago.

Mury Derbal je takole trpinčil Aleksandra Stankova. Foto: Bojan Puhek

7. Marko Drmonjič (Slovenija) : Ivica Trušček (Hrvaška)

Drmonjič in Trušček sta prikazala pravo bitko, njun dvoboj je bil izjemno izenačen, skoraj v celoti pa sta ga oddelala stoje. Izkušeni Hrvat je ves čas napadal, Drmonjič pa se je branil. Predvsem zaradi napadalnosti in nekaj res lepih udarcev je zmaga po večinski sodniški odločitvi pripadala Truščku.

Ivica Trušček (desno) je bil za nianso boljši od Marka Drmonjiča. Foto: Bojan Puhek

8. Bojan Kosednar (Slovenija) : Marko Vardjan (Slovenija)

V poslastici večera, slovenskemu spopadu mladega vzhajajočega zvezdnika Marja Vardjana in legende borilnih športov pri nas Bojana Kosednarja, je prišlo do nepričakovanega razpleta. Trdo in krvavo bitko, ki je večinoma potekala na parterju, je v prvi minuti tretje runde dobil Vardjan. Slavnega Želvo je k predaji prisilil z davljenjem, čeprav je v drugi dvoboj že izgubljal. Izkušenemu Kosednarju je po dveh napornih rundah pošla sapa.

Marko Vardjan je premagal legendo slovenskih borilnih veščin. Foto: Bojan Puhek

9. Svetlozar Savov (Bolgarija) : Sergio Souza (Brazilija)

Trda, izenačena in brutalna je bila tudi glavna bitka turnirja WFC 22, spopad Bolgara Svetlozara Savova in Brazilca Sergia Souze, ki je v Ljubljani nadomestil slavnejšega rojaka Joseja Landija Peleja. Souza se je izkazal za trdoživega nasprotnika, odličnega v borbi na parterju, a nekaj več je vendarle pokazal Bolgar, ki so mu sodniki prisodili zmago soglasno.

Brazilec Souza (levo) se je odlično upiral Bolgaru Savovu. Foto: Bojan Puhek