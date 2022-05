Znani nagradi za zmagovalca Roland Garrosa

Zmagovalec in zmagovalka letošnjih posamičnih tekmovanj na odprtem prvenstvu Francije v tenisu bosta zaslužila vsak po 2,2 milijona evrov, so danes sporočili organizatorji turnirja za grand slam na pariškem pesku, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Po dveh letih, ko je covid-19 krojil razmere v svetu športa in tenisa in ko so bili prisiljeni zmanjšati denarni nagradi šampionoma tega turnirja, sta zdaj zmagovalni denarni nagradi skoraj enaki kot v letu 2019, ko sta Španec Rafael Nadal in Avstralka Ashleigh Barty za svoji zmagi pospravila vsak po 2,3 milijona evrov.

Skupni denarni nagradni sklad letošnjega Roland Garrosa, ki bo potekal od 22. maja do 5. junija, se je povzpel na 43,6 milijona evrov, kar je nekaj več kot 6,8 odstotka več v primerjavi z letom 2019, zadnjim turnirjem, ki je potekal v običajnih razmerah pred svetovno zdravstveno krizo, so sporočili organizatorji.

Skupni denarni sklad za moške in ženske posamezno, torej vse udeležence in udeleženke v glavnem žrebu turnirja, je za 1,43 odstotka višji kot leta 2019.

Več bo šlo tekmovalcem v kvalifikacijah in v prvem krogu glavnega žreba, kar naj bi bila tudi pomoč igralcem, ki so najbolj trpeli zaradi pandemije covida-19, so ob tem sporočili organizatorji letošnjega Roland Garrosa.

Pari, ki bodo tekmovali v moških in ženskih dvojicah, bodo igrali za 6,1 odstotka več denarja kot v letu 2019, vsak zmagovalni par pa bo domov odnesel ček v višini 580.000 evrov. Zmagovalni par v mešanih dvojicah bo prejel ček v višini 122.000 evrov.

