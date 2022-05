Vprašanje Nadalu: Kako se ti zdi pošteno, da Ukrajinci umirajo?

Vojna v Ukrajini traja že več kot dva meseca in številni nemočno spremljajo grozote agresije ruske vojske, ki jo vodi ruski predsednik Vladimir Putin. Ob tem so številne športne zveze s tekmovanj izključile tako ruske kot tudi beloruske tekmovalke in tekmovalce.

Wimbledon Foto: Reuters

Le redki so, ki ruskim in beloruskim športnikom dovolijo tekmovati. Med njimi sta tudi združenji ATP in WTA, ki pa omenjenim teniškim igralcem ne dovolita, da igrajo pod svojo zastavo. Pred kratkim so se organizatorji teniškega turnirja v Wimbledonu odločili za ostrejšo potezo. Ruski in beloruski tekmovalci namreč ne bodo smeli igrati na "sveti travi".

Rafael Nadal je eden izmed tistih, ki menijo, da je bila to nepoštena poteza do njegovih ruskih in beloruskih kolegov. Španec je povedal, da za vojno v Ukrajini ne morejo kriviti teniških igralcev.

"Mislim, da je zelo nepošteno do ruskih kolegov, mojih kolegov. V tem pogledu niso oni krivi za to, kar se v tem trenutku dogaja v vojni," je za Reuters povedal eden od najboljših igralcev vseh časov.

@RafaelNadal we competed together.. we’ve played each other on tour. Please tell me how it is fair that Ukrainian players cannot return home? How it is fair that Ukrainian kids cannot ply tennis? How is it fair that Ukrainians are dying ? https://t.co/l3bZtBEfsU