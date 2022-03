Znana ženska teniška reprezentanca za pokal Billie Jean King

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Tekmovanje bo med 11. in 16. aprilom v Turčiji, Slovenijo pa bodo zastopale Tamara Zidanšek, Kaja Juvan, Živa Falkner, Pia Lovrič in Lara Smejkal, so sporočili s Tenisa Slovenije. Slovenija je nazadnje igrala marca leta 2020, ko je izgubila odločilni dvoboj za napredovanje proti Srbiji. "Vesel sem, da bo reprezentanca po več kot dveh letih znova skupaj. Vmes smo sicer nekajkrat organizirali skupne priprave, zdaj pa gre končno zares," je dejal Kraševec.

Dodal je, da je pred ekipo naporno tekmovanje z veliko dvobojev v le nekaj dneh. "Vesel sem, da sta zraven obe najboljši igralki, ki z veseljem nastopata za reprezentanco. Ekipo gradimo okoli njiju oziroma z njima. Igralo se bo na peščeni podlagi, kar nam ustreza," je povedal selektor in pojasnil, da se bo ekipi kot pomočnik pridružil Blaž Kavčič, ki počasi končuje kariero.

"Njegova prisotnost je prav gotovo dodatna prednost in motivacija tudi za dekleta, ima namreč veliko izkušenj iz reprezentančnih dvobojev. Prav ekipni duh je eden izmed ciljev, ki smo si jih zadali na poti proti končnemu cilju - to je svetovna skupina. Nehvaležno je napovedovati rezultate, ampak želim si storiti korak naprej in se uvrstiti v kvalifikacije za svetovno skupino," je še povedal Kraševec.

V Turčiji bo nastopilo 11 reprezentanc, ki bodo igrale v dveh skupinah. Napredovanje v kvalifikacije za svetovno skupino si bosta zagotovili zmagovalki obeh skupin, tretjega potnika pa bo dal medsebojni dvoboj drugourvščenih ekip iz obeh skupin.

Poleg Slovenije bodo nastopile še Avstrija, Bolgarija, Hrvaška, Danska, Estonija, Gruzija, Madžarska, Srbija, Švedska in Turčija.