Znana je nova selektorica

Samantho Stosur, osemkratno zmagovalko turnirjev za grand slam, so imenovali za novo selektorko avstralske ženske teniške reprezentance za pokal Billie Jean King (BJK). Najuspešnejša avstralska igralka v tem tekmovanju, nekdanjemu pokalu Fed, je na stolčku je zamenjala Alicio Molik.

Molik je ekipo vodila desetletje, svoja dekleta popeljala v dva finala tega tekmovanja, a izgubila v njem tako leta 2019 kot leta 2022, pred dnevi pa je odstopila s položaja, poroča AFP.

"Imam leta izkušenj z igranjem in ena stvar, ki jo dobro poznam, je, kako se počutijo dekleta, ko stopiš na igrišče in igraš za Avstralijo. Mislim, da lahko igralkam veliko pomagam," je ob imenovanju dejala 39-letna Stosur, ki je od leta 2003 odigrala 34 dvobojev za Avstralijo v pokalu BJK in vknjižila 29 zmag.

Stosur je štirikratna zmagovalka turnirjev za grand slam v ženskih dvojicah, trikratna v mešanih dvojicah, leta 2011 pa je med posameznicami zmagala na odprtem prvenstvu ZDA v New Yorku. Poleg tega ima igralka, ki se je upokojila na začetku letošnjega leta, med posameznicami še osem osvojenih turnirjev, na lestvici WTA pa je bila najvišje na četrtem mestu.