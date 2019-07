Že na meji okusnega: česa vse ne doživijo teniški igralci #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slišali smo že marsikaj, a to, kar je v sredo doživel srbski teniški igralec Novak Đoković, je že na meji okusnega. Eden izmed gledalcev na tribunah mu je med dvobojem postavil precej nenavadno vprašanje. "Ne želim razlagati, kaj sem si mislil o tem," je po dvoboju povedal srbski teniški zvezdnik.

Rekel mi je: Mi lahko narediš otroka?

Beograjčan se je sredi dvoboja obrnil proti tribunam in z enim od gledalcev spregovoril nekaj besed, potem ko mu je ta nekaj pripomnil. Nole je le začudeno pogledal in odkimal. Po dvoboju so ga vprašali, o čem sta se pogovarjala?

"Rekel mi je: 'Mi lahko narediš otroka?' Potem sem ga vprašal: 'Si me res to vprašal?' Nato mu je postalo nerodno. Ne vem, kaj naj rečem. To ni mogoče niti fizično niti biološko ali na katerikoli drugi način. Vem, da je Arnold Schwarzenegger zanosil v filmu … Ne želim razlagati, kaj sem si mislil o tem," je za srbski Sport klub povedal prvi igralec sveta.

Novak Đoković se je brez težav prebil tudi skozi drugi krog tekmovanja, potem ko je v drugem krogu po treh nizih premagal Američana Denisa Kudlo (6:3, 6:2, 6:2) in se uvrstil v tretji krog, kjer ga čaka Poljak Hubert Hurkacz.

Beograjčan v Wimbledonu brani lansko zmago, letos ima v svoji ekipi posebno pridobitev. Pred začetkom najbolj prestižnega turnirja so z njegovega tabora sporočili, da mu bo do nadaljnjega pomagal legendarni Goran Ivanišević, zmagovalec Wimbledona leta 2001.