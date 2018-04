Kaj sta imela Novak Đoković in sodnik? #video

Dream Thiem. 👌👏@ThiemDomi survives a gripping encounter with Novak Djokovic to reach his first #RolexMCMasters quarterfinal.



6-7(2) 6-2 6-3 pic.twitter.com/NVurS02hlM — Tennis TV (@TennisTV) April 19, 2018

Novak Đoković je bil po dvoboju pričakovano razočaran, saj se je moral posloviti v tretjem krogu. Česa več ni mogel pričakovati, saj je v zadnjih devetih mesecih odigral le devet dvobojev, kar je veliko premalo.

Trener Marijan Vajda z Đokovićem ostaja do OP Francije ... Foto: Guliver/Getty Images

"V idealnih razmerah bi lahko igral tako kot pred leti, ampak to pride s časom. Razumem, da je težko igrati dvoboj za dvobojem na visoki ravni, saj za seboj nimam prav veliko dvobojev. Bil sem poškodovan in s turneje odsoten šest mesecev. To je treba upoštevati. Treba je biti potrpežljiv, zaupati v proces dela, verjeti vase in v ljudi, ki so ob meni. Zares verjamem, da se lahko vrnem, če bom nadaljeval takšno delo," je uvodoma povedal Đoković, ki je na turnirju videl veliko pozitivnih stvari.

"Odigral sem tri dvoboje, zadnja dva sta bila dolga skoraj dve uri in pol. Zadnjega sem igral tri nize, in to proti enemu najboljših igralcev na svetu. Igral sem dober tenis … V igri imam še vedno vzpone in padce. Užival sem in želel sem si igrati. To mi daje dodatno energijo za prihodnost," je povedal nekdanji prvi igralec sveta, ki čuti, da mu gre iz dneva v dan bolje.

V petek se bo odločil

Zdaj je že znano, da bo Marijan Vajda z njim ostal tudi v prihodnje. Pravzaprav sta se dogovorila, da ga bo spremljal do OP Francije. 30-letni Beograjčan v prihodnjih tednih ne bo počival. "V petek sem bom odločil, kje bom igral, ampak zagotovo bom igral prihodnji konec tedna. Morda bom igral v Barceloni ali Budimpešti, bomo videli. Upam, da bom dobil posebno povabilo. Trudim se, da bo vrhunec na Roland Garrosu."

Carlos Bernardes had a word w/Djokovic after the 3-2 changeover to be careful of the time. Djokovic responds by playing some speed tennis - and gets broken. Yaps at him after he sits down again.

Fairly extreme overreaction, speaking to his being somewhat agitated ATM. pic.twitter.com/xQfhqCWYqC — Tennis.Life (@tennislifenews) April 19, 2018

Po koncu dvoboja ignoriral sodnika "Treba je biti potrpežljiv, zaupati v proces dela, verjeti vase in v ljudi, ki so ob meni." Foto: Guliver/Getty Images

Če je 12-kratni zmagovalec turnirjev za grand slam zadovoljen s svojim napredkom, pa je bil po končanem dvoboju v osmini finala vidno nezadovoljen z glavnim sodnikom Carlosom Bernardesom, saj mu po končanem dvoboju ni dal roke. Zakaj se je odločil za takšno potezo, ni znano. Mnogi menijo, da zaradi pripetljaja v drugem nizu.

Carlos Bernardes je v drugem nizu ob izidu 3:2 Srba opozoril, naj bo malo bolj pozoren na čas, ki si ga vzame med točkami. Za tistim je Dominic Thiem dosegel "break", pozneje izenačil izid v nizih na 1:1 in na koncu tudi zmagal. To pa ni bil prvi nesporazum med Bernardesom in Đokovićem. Nad istim sodnikom se je pred časom pritoževal tudi Rafael Nadal, ki je celo zahteval, da do nadaljnjega ne sodi njegovih dvobojev.