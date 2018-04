Novaka Đokovića čaka težek test

Teniški globus, 19. april

"Ne bi bil tukaj, če ne bi verjel, da se lahko vrnem na prvo mesto. Še vedno čutim, da imam dovolj energije in volje," je po sredini zmagi proti Hrvatu Borni Ćoriću povedal Novak Đoković. Tokrat ga čaka še izredno zanimiv nasprotnik. To je peti nosilec turnirja Dominic Thiem. Med Avstrijcem in Srbom se obeta prava teniška poslastica. Za Novaka bo to tudi velik test njegove forme. Igralca sta se do zdaj pomerila šestkrat, petkrat pa je bil boljši Novak.

Nadala čaka mladi Rus, Čilić proti Raoniću

Krvnika našega Aljaž Bedeneta, Rafaela Nadala, tokrat čaka mladi Rus Karen Kačanov. Nadal, ki je bil v prvem krogu prost, je v drugem krogu brez večjih težav premagal Aljaža Bedeneta. Končni izid dvoboja je bil 6:1 in 6:3. Kako se mu bo odpiral 21-letni Rus, s katerim sta se do zdaj pomerila dvakrat? Obakrat je bil boljši Španec.

Zelo zanimivo bo tudi na dvoboju med Marinom Čilićem in Milošem Raonićem. Medsebojna statistika govori v prid Čilića (2:1). Nazadnje sta igrala lani na pesku v Istanbulu, kjer je bil po dveh nizih boljši Hrvat.