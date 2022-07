WTA Wimbledu naložila miljonsko kazen

Vodstvo turnirja v Wimbledonu je sicer v ponedeljek sporočilo, da se je pritožilo na kazen, ki jim ga je naložilo združenje WTA.

"Smo v sodnem postopku, zato ne bom komentirala, lahko pa rečem, da vztrajamo pri svoji odločitvi. Pritožili smo se," je povedala izvršna direktorica londonskega grand slama Sally Bolton.

Zaradi vojne agresije nad Ukrajino letos Wimbledon ni dovolil nastopa Ruskih in Beloruskih tekmovalk. Foto: Reuters Po poročanju Daily Maila je britanska teniška zveza (Lawn Tennis Association) prejela od WTA, ki upravlja žensko turnejo, kazen v višini 750.000 dolarjev, All England Lawn Tennis Club, ki organizira turnir, pa je bil kaznovan z denarno kaznijo v višini 250.000 dolarjev.

Združenji WTA in združenje igralcev tenisa ATP, ki upravlja moški del turnirjev, sta obsodili odločitev Wimbledona, da letos ruskim in beloruskim igralkam in igralcem ne dovoli igrati na turnirju na sveti travi kot odgovor na rusko invazijo v Ukrajini. Ob sklicevanju na kršitev načel o pravičnosti in nediskriminaciji sta obe organizaciji Wimbledonu odvzeli status turnirja, na katerem se delijo točke za obe svetovni lestvici WTA in ATP.

Brez Ruskih in Beloruskih tekmovalk tudi na pripravljalnih turnirjih

Rusinje in Belorusinje, izključene iz Wimbledona, prav tako niso smele igrati na pripravljalnih turnirjih za Wimbledon, ki so bili v Angliji v Eastbournu, Nottinghamu in Birminghamu.

"Dolgo smo razmišljali o naši odločitvi," je ponovila direktorica Boltonova. "Ni bilo lahko in sprejeli smo vse posledice. Toda to je bila prava odločitev," je vztrajala direktorica turnirja.

Ruski in beloruski igralci in igralke lahko sodelujejo na drugih teniških turnirjih po svetu pod nevtralno zastavo.