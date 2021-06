Nemka na domači travi do 13. lovorike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nemška teniška zvezdnica Angelique Kerber je zmagovalka domačega travnatega turnirja serije WTA v Bad Homburgu z nagradnim skladom 197.600 evrov. V finalu je s 6:3, 6:2 ugnala Čehinjo Katerino Siniakovo in osvojila 13. lovoriko v karieri in prvo po skoraj treh letih, ko je slavila v Wimbledonu.

Nemka Angelique Kerber je v 31. finalu v karieri za zmago potrebovala uro in 25 minut, tekmici pa je kar šestkrat odvzela servis. Čehinja, ki je v finalu igrala šestič in ostaja pri dveh naslovih (Shenzhen in Bastad 2017), je dosegla tri "breake" proti trikratni zmagovalki turnirjev za grand slam.

V nemškem Bad Homburgu bo spored zaključen po finalnem obračunu med dvojicami. V njem bo skupaj s Hrvatico Darijo Jurak igrala Koprčanka Andreja Klepač. V finalu bosta na drugi strani mreže stali Ukrajinka Nadija Kičenok in Romunka Raluca-Ioana Olaru.

Bad Homburg, WTA (197.600 evrov):

Finale:

Angelique Kerber (Nem/4) - Katerina Siniakova (Češ) 6:3, 6:2.