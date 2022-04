Polona Hercog v Kopru ne bo nastopila

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Polona Hercog je odpovedala nastop na prvem turnirju serije World Tennis Tour v Kopru. Kot so danes sporočili iz slovenske zveze Tenis Slovenije, so za turnir z nagradnim skladom 60.000 dolarjev, ki bo od 1. do 8. maja, v zadnjem trenutku prišle odjave nekaterih igralk, med njimi tudi Hercogove. Slovenska zveza bo letos organizirala 11 turnirjev WTT, najmočnejši bo prvi v Kopru.