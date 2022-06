Đoković napada podvig, na delu tudi edini Slovenec

Prireditelji Wimbledona so letos sprejeli odločitev, da ruskim in beloruskim teniškim igralcem zaradi ruskega vojaškega napada na Ukrajino prepovejo udeležbo. Tako na sveti angleški travi ne bo nastopil niti prvi igralec sveta Danil Medvedjev. Naslov bo branil Srb Novak Đoković. V Wimbledonu je zmagal trikrat zapored, letos pa bo naskakoval četrto zaporedno lovoriko, s katero bi skupno število osvojenih grand slamov povzdignil na 21 in se približal rekorderju Rafaelu Nadalu (22), ki je bil letos najboljši tako v Melbournu kot tudi Parizu.

Đoković, ki na slovitem turnirju v Londonu ni izgubil vse od leta 2017, se bo danes na osrednjem igrišču v Wimbledonu pomeril z Južnim Korejcem Soonwoo Kwonom, 75. igralcem na lestvici ATP. To bo prvi uradni dvoboj 35-letnega Beograjčana po porazu v četrtfinalu Roland Garrosa proti Nadalu.

Ruski teniški as Danil Medvedjev letos ne sme nastopiti v Wimbledonu. Foto: Reuters

Letos bo v Wimbledonu nenavadno, saj turnir zaradi izostanka ruskih in beloruskih igralcev ne bo štel za točke, po katerih se odreja svetovna jakostna lestvica. Motiva pri igralcih v Londonu vseeno ne bo manjkalo. Đoković se bo poskušal pridružiti Švedu Björnu Borgu, Američanu Petu Samprasu, Švicarju Rogerju Federerju in Špancu Nadalu, ki so v svojih bogatih karierah na enem izmed štirih največjih turnirjev na svetu že slavili štirikrat zapored. Srbu to še ni uspelo.

V Wimbledonu letos ne bo niti št. 2 svetovnega tenisa, saj je Nemec Alexander Zverev odpovedal nastop zaradi poškodbe gležnja, ki jo je staknil na polfinalnem dvoboju OP Francije.

Aljaž Bedene se je lani v Wimbledonu prebil med 32 najboljših. Foto: Guliverimage

Slovenske barve v moškem delu turnirja brani Aljaž Bedene. V prvem krogu ga čaka obračun s 27-letnim Nemcem Maximilianom Martererjem, 176. igralcem sveta. Dvoboj bo potekal na igrišču št. 8, začel naj bi se malce po 12. uri po slovenskem času.