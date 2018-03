Za Rogerja Federerja je to odločitev leta #video

Dejstvo je, da so njegovi največji tekmeci trenutno poškodovani in verjetno do OP Francije ne bodo povsem nared, tako da so 20-kratnemu zmagovalcu za grand slam vrata do nove zmage na široko odprta. Tega se verjetno zaveda tudi sam.

"Sanjam, da bi se vrnil na Roland Garros, vendar ne vem. Odločil se bom po turnirju v Indian Wellsu," je za RMC Sport povedal Federer in dodal. "Odvisno je, kako se bom počutil. To je veliko več kot samo navadna odločitev. To je pravzaprav odločitev leta, saj je turnir sredi sezone in takrat se spremeni igralna podlaga."

Roger Federer ima lepo možnost, da še drugič v karieri osvoji OP Francije. Foto: Guliver/Getty Images

Federer je lani načrtno izpustil Roland Garros, ne samo turnirja, ampak kar celotni peščeni del sezone. Predvsem zato, da se ne bi preveč izčrpal, oziroma ni želel tvegati kakšne dodatne poškodbe. Na peščenem igrišču so ponavadi točke in dvoboji daljši, kar pa 36-letnemu Federerju ne ustreza najbolj.

Rafal Nadal, kralj peska, bi bil zagotovo eden glavnih favoritov za zmago v Parizu, vendar pa se tudi on ubada s poškodbo in še ni znano, kdaj se bo lahko vrnil na igrišča. Tudi če bi bil nared, je vprašanje, ali bi bil po tako dolgem premoru sposoben zmagati na najprestižnejšem peščenem turnirju.

Kdo bi ga sploh še lahko ogrozil?

V podobnem položaju sta tudi Novak Đoković in Stan Wawrinka, za katera se zdi, da sta trenutno v boljšem stanju kot Španec. Pod velikim vprašajem je tudi Andy Murray, ki je bolj osredotočen na sezono na travi. Federer je pravzaprav edini izmed velike četverice, ki je trenutno v vrhunski formi.

Roger Federer ima letos že zmago na OP Avstralije. Zdi se, da je vsaka nova zmaga zanj zmeraj bolj čustvena. Foto: Guliver/Getty Images

Seveda so tukaj tudi drugi igralci, ki bi lahko mešali štrene pri vrhu - Grigor Dimitrov, Aleksander Zverev, Nick Kyrgios -, a mlada generacija do zdaj še ni dokazala, da bi se lahko enakovredno kosala s starimi mački. Marin Čilić in Juan Martin del Potro bi lahko predstavljala večjo konkurenco.

Federer je na OP Francije nazadnje igral leta 2015, ko ga je v četrtfinalu premagal njegov rojak Stan Wawrinka. Vprašanje, koliko takšnih priložnosti bo še imel zimzeleni Baselčan. Verjetno bi bil bolj vesel še ene lovorike iz Pariza kot pa devete v Wimbledonu.

Finale, OP Francije (2009)