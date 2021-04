Velik skok po lestvici je uspel Roli in Kavčiču

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Za slovenskim tenisom je uspešen teden in to je vidno tudi na obeh lestvicah. Pri ženskah je opazno napredovala finalistka Bogote Tamara Zidanšek, pri moških pa Blaž Rola in Blaž Kavčič, ki sta se pomerila v finalu turnirja challenger v Splitu. Uvrstitvi sta izboljša za 18 oziroma 23 mest.