V finalu Lozane Srbkinja in Hrvatica, na Švedskem argentinski finale

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V finalu teniškega turnirja WTA v Lozani se bosta pomerili dve igralki, ki nista bili med nosilkami, Srbkinja Olga Danilović in Hrvatica Petra Martić. Prva je v polfinalu s 6:3 in 8:2 premagala Rusinjo Anastazijo Potapovo, druga pa s 6:4, 1:6 in 6:3 šesto nosilko Francozinjo Caroline Garcia.