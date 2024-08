Umrl nekdanji Federerjev trener Peter Lundgren

Nekdanji švedski teniški igralec Peter Lundgren, ki je bil tudi trener Rogerja Federerja na začetku Švicarjeve kariere, je umrl v starosti 59 let, je sporočila njegova družina.

"Eden najboljših nas je žal zapustil mnogo prezgodaj," je na Facebooku zapisal njegov sin Lukas Lundgren.

Peter Lundgren je bil del vala švedskih teniških igralcev v osemdesetih letih prejšnjega stoletja, ki je sledil ikoni Bjornu Borgu, igral pa je skupaj z Matsom Wilanderjem in Stefanom Edbergom. "Peter Lundgren je bil čudovita oseba z velikim srcem in veliko humorja," je Borg povedal za švedski dnevnik Aftonbladet. "Vsi so ga imeli radi. Pogrešali ga bomo v teniškem svetu."

Lundgren je osvojil tri naslove ATP in je bil na vrhuncu kariere 25. na svetovni lestvici. Potem ko je lopar obesil na klin, je štiri leta treniral Rogerja Federerja in švicarskemu zvezdniku pomagal osvojiti 10 naslovov na turnirjih ATP in njegov prvi naslov na turnirjih za grand slam v Wimbledonu leta 2003.

Federer je osvojil 103 posamične naslove na turnirjih ATP, vključno z 20 naslovi med posamezniki na turnirjih za grand slam, med katerimi tudi rekordnih osem naslovov v Wimbledonu med posamezniki.