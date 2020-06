Rolo ustavil 16-letnik, Bedene predal dvoboj

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Rola bi moral za napredovanje v osmino finala, ki bo na sporedu v četrtek, dobiti en niz, a je 16-letni Međedović, ki na lestvici ATP zaseda 1337. mesto, slavil s 6:1, 7:6 (3) in s tem Ptujčana kljub dvema zmagama v skupini G potisnil na tretje mesto.

Tudi Bedene, ki je v skupini izgubil prvo in nato dobil drugo tekmo, bi z zmago 2:0 v nizih napredoval iz skupine D, a je za STA njegov brat Andraž potrdil, da je dvoboj proti Tomislavu Brkiću predal zaradi bolečin v rami, nad katerimi toži že nekaj časa in zaradi česar ne more normalno servirati.

Prvi turnir prvenstva vzhodne Evrope, ki ga na igriščih Olimp v Beogradu organizira nekdanji srbski tenisač Janko Tipsarević, bo sklenjen v nedeljo. Celotno prvenstvo bo trajalo šest tednov.

Na njem bodo nastopile tudi ženske. Od Slovenk so udeležbo na turnirju potrdile Polona Hercog, Tamara Zidanšek in Dalila Jakupović.

