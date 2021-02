Trenerja je nagnal z igrišča … #video

🔥 I'M OUTTA HERE 🔥



Daniil Medvedev's coach Gilles Cervara left mid-way through the match after copping some heat from the Russian star.



READ: https://t.co/OFaQqA5Ukn#9WWOS #AusOpen #AO2021 pic.twitter.com/1rE7xo0ZjW — Wide World of Sports (@wwos) February 13, 2021

Daniil Medvedjev, eden od najbolj vročih igralcev na teniški turneji, je imel proti Srbu Filipu Krajinoviću vse prej kot lahko delo, saj ga je premagal šele po petih nizih in treh urah dvoboja. Ta se je na koncu končal z izidom 6:3, 6:3, 4:6, 3:6, 6:0.

Večkrat vidimo, kako se igralec in trener spreta. Ničkolikokrat smo lahko videli, kako se Novak Đoković obrača proti svoji loži in kriči. Nazadnje smo pri Srbu to lahko videli v petek. V soboto pa smo nekaj podobnega videli pri Danilu Medvedjevu.

Daniil Medvedjev in njegov trener Gilles Cervara Foto: Guliverimage

Pobral stvari in zapustil prizorišče

Poleg Gillesa Cervara, njegovega trenerja, je bila v loži tudi njegova žena Darija. Ruski teniški igralec je v navalu besa začel preklinjati v francoščini, nato pa je svojemu trenerju dejal: "Samo pusti me, da igram."

Očitno je imel vsega dovolj tudi Cervara. Ta je pobral svoje stvari in zapustil prizorišče dvoboja. Očitno je vse skupaj pomagalo, saj je Medvedjev peti niz dobil s 6:0 in se uvrstil v četrti krog prvega letošnjega turnirja za grand slam.

"Pred odhodom je rekel, da je prepričan, da bom zmagal, in da bom tako bolj miren na igrišču. Več od tega ne bom povedal, ker je bila to dobra odločitev in k sreči sem zmagal," je po zmagi na novinarski konferenci povedal četrti nosilec turnirja.

Pred časom je francoski trener v enem izmed pogovorov dejal, da se med njima večkrat pojavljajo trenja. Med drugim se je to zgodilo leta 2019 na OP ZDA, ko je njegov varovanec proti Nadalu zaostajal dva niza. Cervara je vstal in mu zaploskal, Medvedjev pa takrat ni bil najbolj navdušen nad to potezo. A vseeno se je od tistega trenutka vse spremenilo. Daniil je dobil naslednja dva niza, a potem na koncu moral Špancu priznati premoč.