Teniški trener leta je Zoran Krajnc

Zoran Krajnc je najboljši slovenski teniški trener po izboru trenerske organizacije Tenis Slovenije, je krovna slovenska zveza sporočila v izjavi za javnost. Trenerska organizacija je pretekli konec tedna organizirala 27. konferenco, na kateri so sodelovali vrhunski strokovnjaki iz Slovenije in tujine.

V okviru konference so trenerji tudi letos izbrali tistega, ki je v iztekajočem se letu po njihovem mnenju pustil največji pečat. Za trenerja leta 2022 so za rezultate, ki jih je dosegel s Kajo Juvan, izbrali Zorana Krajnca, nekdanjega trenerja Tamare Zidanšek.

Kaja Juvan je trenutno na lestvici WTA na 89. mestu, štiri mesta pred njo je Tamara Zidanšek.

Predaval

Na trenerski konferenci je sicer predaval tudi Belgijec Carl Maes, nekdanji trener zvezdnice in rojakinje Kim Clijsters, ter spregovoril o analizi tekem s pomočjo sodobne tehnologije, predstavil je praktične primere treningov igralk na turneji WTA, spregovoril pa je tudi o razlikah med moškim in ženskim tenisom.

Srečanje trenerjev je potekalo v živo v teniškem klubu Spin Medvode, lani je konferenca potekala virtualno. Udeležba na konferenci trenerjem omogoča tudi potrditev trenerske licence za leto 2023.

Po informacijah Tenis Slovenija je na letošnji konferenci sodelovalo 140 trenerjev. Letošnji predavatelji iz Hrvaške, Španije, Belgije in Slovenije so poskrbeli za izredno visoko strokovno-vsebinsko raven predavanj od najnižjih starostnih skupin pa vse do profesionalnega tenisa, so zapisali.