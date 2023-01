Zidanškova in Bedene drugič zapored, ŽTK Maribor pa že kar 20.

"Letošnje leto je bilo zanimivo. Ko potegnem črto pod vsakim letom, lahko vidim, da sem se vedno veliko naučila izven igrišča. Tako je bilo tudi letos. Ponavadi sem imela eno ali dve osebi v posameznem letu, s katerimi sem sodelovala. Letos pa je bilo veliko različnih mnenj in to bo izkušnja za naprej," je pojasnila Tamara Zidanšek.

Dodala je, da so ji ta številna dodatna mnenja pokazala, da je bolj razčistila, kaj ji odgovarja v tenisu in kaj ne, zato lažje naredi načrt za naprej. "Končno imam pot, ki sem jo sama ustvarila in jo bom zasledovala vso leto. Mislim, da je stalnost, vsaj pri meni, zelo pomembna. Pridno treniram, to mi je manjkalo v prejšnji sezoni," je dodala Zidanškova.

Aljaž Bedene je prav tako povedal, da mu nagrada za najboljšega tenisača leta pomeni ogromno. "Zadovoljen sem s kariero, naredil sem največ, kar je bilo mogoče v danih okoliščinah. Ne obžalujem konca kariere, imam pa še malo poškodbo. Pogrešam pa zmage, zaradi katerih sem šel velikokrat prek sebe in se včasih vprašal, zakaj to sploh delam."

Ocenil je, da organizacija sprva ni bila njegova najboljša stvar. "Moral sem si organizirati življenje na svoji poti tako, da sem lahko igral tenis na najvišji ravni. Tako sem napredoval tudi pri organizaciji, naučil sem se, da lahko tudi sam naredim vse tako, kot si želim," je dodal Bedene.