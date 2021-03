Juvanova v Guadalajari začela z zmago

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska teniška igralka Kaja Juvan se je prebila v drugi krog turnirja WTA v Guadalajari. V današnjem dvoboju prvega kroga ji v Moldaviji rojena Španka Aliona Bolsova Zadoinov ni bila kos, 20-letna Ljubljančanka, sicer osma nosilka mehiškega turnirja, je po uri in 49 minutah zmagala s 7:5 in 7:6 (5). Juvanova se bo v drugem krogu turnirja z nagradnim skladom 250.000 dolarjev pomerila z zmagovalko kanadsko-ameriškega dvoboja med Eugenie Bouchard in Caroline Dolehide.