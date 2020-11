Izjemen mejnik Rafaela Nadala

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španski teniški as Rafael Nadal je v 2. krogu turnirja ATP v Parizu z nagradnim skladom 3,9 milijona evrov s 4:6, 7:6 in 6:4 strl rojaka Feliciana Lopeza in slavil tisočo profesionalno zmago kariere.