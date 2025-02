Čehinja brez težav prek Emme Raducanu, hitro slovo šeste nosilke v Cluju

Na teniškem turnirju WTA v Abu Dabiju se je v prvem krogu poslovila Britanka Emma Raducanu. V dveh nizih, s 6:3 in 6.4 jo je izločila Čehinja Marketa Vondrouševa. V Cluju v Romuniji se je že v prvem krogu zalomilo šesti nosilki turnirja, Španki Jessici Bouzas. V treh nizih jo je premagala Belorusinja Aleksandra Sasnovič. Moški se merijo v Rotterdamu, kjer sta se v drugi krog zanesljivo prebila tretji in četrti nosilec, Avstralec Alex De Minaur in Rus Andrej Rubljov.