Zidanškova v Madridu morala priznati premoč Azarenki

Štiriindvajsetletna igralka iz Slovenskih Konjic je v prvem krogu turnirja v Madridu prišla do prve zmage na turneji WTA po več kot treh mesecih, v katerih se je med drugim borila s posledicami covida. V drugem krogu turnirja v Madridu pa je bila Belorusinja previsoka ovira.

Zidanškova je sicer dobila prvi niz s 6:3, v drugem, ki se je končal s 6:1 v korist nasprotnice, pa je uspela dobiti zgolj prvo igro na svoj servis.

V odločilnem tretjem nizu je 15. nosilka turnirja povedla s 4:0 v igrah, Slovenka, sicer 24. igralka na lestvici WTA, je v nadaljevanju znižala na 3:5, nato pa je v deveti igri še šestič na dvoboju izgubila svoj servis in posledično niz s 3:6.

