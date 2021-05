Đokovićeva finalna beograjska ovira bo Molčan

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Medtem ko je za 23-letnega Molčana to daleč največji uspeh v karieri - na glavni turnir z nagradnim skladom 711.800 evrov se je prebil skozi kvalifikacije, bo Đoković v finalu naskakoval 83. naslov na turnirjih ATP oziroma tretjega v Beogradu.

Romunsko-češki finale v Strasbourgu

Romunka Sorana-Mihaela Cirstea in Čehinja Barbora Krejčikova sta finalistki teniškega turnirja v Strasbourgu z nagradnim skladom 235.000 dolarjev. Romunka je v polfinalu ugnala Poljakinjo Magdo Linette s 3:6, 6:4 in 6:2, Čehinja pa je bila boljša od Nemke Jule Niemeier s 5:7, 6:3 in 6:4.

Enaintridesetletna Cirsteajeva, trenutno 61. igralka na svetu, se bo v finalu potegovala za tretji naslov v karieri in drugega letos po Istanbulu pred enim mesecem, šest let mlajša Krejčikova (38.) pa bo tretjič igrala v finalu turnirjev WTA. Tako letos v Dubaju kot 2017 v Nürnbergu je ostala praznih rok.