Zidanškova v kvalifikacijah Madrida boljša od Juvanove

V prvem krogu kvalifikacij za turnir WTA v Madridu sta se danes srečali slovenski teniški igralki Tamara Zidanšek in Kaja Juvan. Po dveh urah in 24 minutah boja je bila v treh nizih s 6:7 (6), 6:1 in 6:3 boljša Zidanškova, ki se bo za nastop v glavnem žrebu pomerila s Tajvanko Su-Wei Hsieh.

Triindvajsetletna Zidanškova, ki zaseda 80. mesto na svetovni lestvici, je bila po izgubljenem prvem nizu v drugem in tretjem boljša od tri leta mlajše in 19 mest nižjeuvrščene Juvanove.

V prvem nizu je igra potekala po servisu, sledila pa je tudi izenačena podaljšana igra, ki jo je Ljubljančanka dobila po odvzemu dveh točk na servis Zidanškove pri 5:6.

V drugem nizu je nato na igrišču prevladala Konjičanka, ki je takoj prišla do dveh "brejkov" za vodstvo s 4:0, v sedmi igri pa je znova odvzela servis Juvanovi za zmago v nizu.

Tudi v tretjem nizu je Zidanškova prišla do hitrega odvzema servisa za vodstvo z 2:0, a je Juvanova nato zaigrala bolje in poravnala izid na 3:3. Odločilna je nato bila osma igra, ko je Zidanškova prišla do ključnega odvzema servisa in napredovanje v drugi krog kvalifikacij.

Tam se bo pomerila s 60. igralko sveta Su-Wei Hsieh, ki je v prvem krogu z 1:6, 7:6 (6) in 6:0 premagala Romunko Jaqueline Adino Cristian.

